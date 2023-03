VIDÉO. Avec "l'enfant du volcan", Ghyslène et Léo Marin donnent chair au drame des enfants réunionnais déplacés vers l'Hexagone

Ghyslène Marin est l'invitée d'À la 1ère page pour "l'enfant du volcan", un roman émouvant écrit "à 4 mains" avec son fils Léo. Ce roman, qui mêle la fiction à l'histoire, est librement inspiré de l'enfance de l'autrice qui a fait partie des milliers d'enfants déplacés entre 1962 et 1984 de La Réunion vers des communes dépeuplées de l'Hexagone.

Saint-Avre, village de la Creuse vidé par l'exode rural. Le château, devenu un orphelinat, vient d'accueillir des enfants d'ailleurs, dont Mila, une petite Réunionnaise, arrachée à son île et à sa famille. La fillette trouve auprès d'Ernestine et d'Hector, les épiciers du village, un peu de réconfort. Mais l'attachement profond qui se crée entre ce couple sans enfant et cette gamine semble contrarier les autorités administratives.

Avec son fils Léo, Ghyslène Marin, a puisé dans son propre passé. Ensemble, ils signent un roman où la fiction se mêle à l'histoire. "L'Enfant du volcan" donne chair à cet invraisemblable drame vécu par des milliers d'enfants réunionnais déplacés entre 1962 et 1984 vers des communes dépeuplées de la métropole, dans une totale indifférence. Certains étaient orphelins, d’autres ont été arrachés à leur famille. Les auteurs dédient ce roman à tous les enfants qui ont été déplacés malgré eux.

Les auteurs

Ghyslène et Léo ont co-écrit ce premier roman, très inspiré de l'émouvante histoire de Ghyslène Marin.

Ghyslène Marin est professeure de lettres à Paris. Elle a fait partie des milliers de jeunes Réunionnais qui ont été exilés en France hexagonale par l'État entre 1964 et 1984 afin de repeupler les régions vidées par l'exode rural et communément dénommés "Enfants de la Creuse". Elle préfère cependant à cette dénomination celle d'ex mineurs réunionnais, l'expression "Enfants de la Creuse" enfermant, selon elle, les personnes concernées dans un statut d'enfants qu'ils ne sont plus (les faits remontant entre quarante et soixante ans) et les privant, de ce fait, de leurs origines réunionnaises.



Son fils, Léo Marin a étudié la philosophie et l'économie à Henri IV et à McGill. Il a intégré le Cours Florent en septembre 2022.





Lecture d’un extrait

" Pendant qu’il lui faisait ce récit, Mila se promettait d’aimer Tiago, de l’aimer comme Mémé aimait Totor. Un amour sans insultes, sans coups de pied, sans gifles, sans se tirer les cheveux, sans se cracher dessus.

Tiago était parvenu au moment où, trop malheureux, trop découragé, il était allé trouver Madame et Mademoiselle qui l’avaient écouté avec attention, mais sans rien comprendre à son histoire. Il avait répété avec force que sa maman l’attendait, que grand-pépé allait mourir de chagrin, que ses frères et sœurs s’impatientaient. Madame s’était levée, l’avait fait asseoir avec précaution, comme on installe un malade dans un lit."

"L'enfant du volcan" de Léo et Ghyslène Marin. Editions Albin Michel.

