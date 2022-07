VIDEO. Génération Climat : les enfants des Outre-mer s'engagent pour l'environnement

La biodiversité de la planète est en danger et les Outre-mer ne sont pas épargnés. En Nouvelle-Calédonie, les élèves d'une école de Yaté découvrent la mangrove. A La Réunion, une classe de collège s'intéresse aux pétrels, une espèce d'oiseaux endémique en voie d'extinction.

Outre-mer la 1ère •

Nouvelle-Calédonie : à la découverte de la mangrove

Qu'est-ce que la mangrove ?

Dans la classe d’Isadora Takitoa, en Nouvelle-Calédonie, quatorze enfants de CE1, CE2, CM1, CM2 étudient la mangrove. Les enfants vivent au bord de l’eau et ce projet pédagogique, mis en place par le directeur de l’école et l’institutrice, est un moyen de les sensibiliser à la nature et à la préservation de l’environnement.

Les palétuviers se trouvent en bord de mer. Ils poussent grâce à l’eau salée de la mer.

C’est l’eau qui devient forêt. Un élève Génération Climat - Nouvelle-Calédonie : à la découverte de la mangrove

Isadora Takitoa explique que c’est le rôle de l’école de les sensibiliser, de les éduquer à l’environnement. Dans les pays océaniens, les enfants vivent avec la nature autour d’eux. Ils vivent avec les arbres. Fabienne Bourdeau les accompagne pendant le projet, tout au long de l’année. C’est une experte de la mangrove.

La mangrove expliquée par les experts

La mangrove expliquée par les experts • ©Clarté Production

Fabienne Bourdeau travaille au centre d’initiation à l’environnement de Nouvelle-Calédonie. Passionnée par la mangrove, elle va quasiment une fois par semaine marcher au milieu des palétuviers. Avec Isadora Takitoa, elle va accompagner les enfants dans leur projet pédagogique.

Partir à la découverte de la mangrove

Partir à la découverte de la mangrove • ©Clarté Production

Les enfants partent étudier la mangrove. Avec leur institutrice et l’experte, ils vont d’abord faire la coutume pour demander au chef de la tribu l’autorisation de venir marcher au bord de la mer.

La mangrove racontée aux tout-petits

La mangrove racontée aux tout-petits • ©Clarté Production

De retour à l’école, les élèves de la classe d’Isadora Takitoa retrouvent leurs plus jeunes camarades de maternelle. Les enfants de la classe cycle 2 et 3 vont présenter le travail qu’ils ont fait autour de la mangrove.

La mangrove menacée par le changement climatique

La mangrove menacée par le changement climatique • ©Clarté Production

De retour au bord de la mer, accompagnés de Philippe Blaise, un élu de Nouvelle-Calédonie, les enfants plantent un palétuvier rouge.

La Réunion : au secours des pétrels

Pourquoi les pétrels sont en danger ?

Pourquoi les pétrels sont en danger ? • ©Clarté Production

Wilfried Eloy est professeur de SVT au collège Plateau Goyaves à Saint-Louis de La Réunion. Régulièrement, il met en place des projets pédagogiques en particulier autour de la thématique de l’environnement. Cette année avec une de ses classes, il a choisi d’étudier les pétrels.

Le pétrel est un oiseau endémique de l’île de La Réunion. Il n’est présent que dans cette île. Cet oiseau disparu puis retrouvé est menacé par des nombreux prédateurs, les chiens, les chats, les rats et aussi la pollution lumineuse.

Considéré comme disparu, le pétrel noir de Bourbon a été redécouvert grâce au projet de l’association Life+. C’est important de les sauver car il fait partie de la biodiversité de l’île de la Réunion.

En étudiant les pétrels, les enfants prennent ainsi conscience que La Réunion est un territoire exceptionnel.

Les gardiens des pétrels partent à leur rencontre à l'étang du Gol

Les gardiens des pétrels partent à leur rencontre à l'Etang du Gol • ©Clarté Production

Les gardiens des pétrels partent à l’étang du Gol, au bord de l’océan. Cet endroit est sur la trajectoire des pétrels qui reviennent vers leurs nids dans les Hauts de Cilaos. Un endroit privilégié pour les observer.

L'aventure continue à Cilaos, dans les Hauts de l'île

L'aventure continue dans les Hauts de l'île • ©Clarté Production

Les gardiens des pétrels vont au cirque de Cilaos. Dans cet endroit exceptionnel de l’île de La Réunion, très en hauteur, ils vont essayer de trouver les nids des pétrels et comprendre pourquoi la pollution lumineuse est une vraie menace pour ces oiseaux.

Les pétrels menacés par la pollution lumineuse

Les pétrels menacés par la pollution lumineuse • ©Clarté Production

A Cilaos, les gardiens des pétrels rencontrent de nombreux bénévoles qui essaient de sauver les oiseaux. L'opération "nuits sans lumière", un mois sans éclairage public, est une des actions menées pour lutter contre la pollution lumineuse et préserver la biodiversité réunionnaise.

Réalisateur : Elsa Grangier

Producteur : Clarté Production

Année de production : 2020