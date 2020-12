VIDEO. Loca'Terre, de nouveaux épisodes de la série qui agit pour le développement durable

Loca'Terre s'intéresse sur le terrain aux acteurs des Outre-mer qui oeuvrent avec passion pour la préservation de leur territoire. Ce programme court est dédié au développement durable. Il a comme devise : "l'avenir est ce que nous faisons maintenant".

Adopte une poule

Dans cet épisode, on fait de la magie ! Nous allons transformer divers déchets organiques alimentaires en... œufs !

Les œufs sont une source essentielle de vitamines et protéines pour les végétariens, malheureusement les élevages intensifs n'assurent pas le bien-être des poules. En plus, elles sont mises à la retraite très jeunes... Une solution ? L’adoption !

La patate à Durand

Petite promenade sur une plage de sable noir pour y ramasser des graines de patate à Durand, Ipomoea pes-caprae. Cette liane de bord de mer a la capacité de fixer les dunes et limite ainsi le départ des sédiments par la houle ou le vent sur une plage où on aimerait tant revoir pondre les tortues marines.

Dans les bras d'Orion

Le paradis existe et il a même une adresse : lové dans le bras d'Orion de la voie lactée. Souvent nous l'oublions, mais les compositions oniriques de l'astrophotographe Luc Perrot sont là pour nous le rappeler. Elles unissent nature terrestre et paysage céleste... Vous l'avez compris, dans ce Loca'Terre, nous levons les yeux vers le ciel !