VIDÉO. Mélanie, sexothérapeute guadeloupéenne, redéfinit l'intimité avec humour et tantra

Mélanie Jacobin, jeune cheffe d'entreprise audacieuse, propose, entre autres, des "Conversations sur l'Oreiller" en podcast, "Le Petit Plaisir Quotidien" en newsletter et des stories humoristiques sur les réseaux sociaux pour dédramatiser les difficultés sexuelles. Découvrez le portrait d'une Afro-descendante sans tabou dans ce nouvel épisode de Pépites.

Pour Mélanie, le célèbre adage "un esprit sain dans un corps sain" passe aussi et surtout par une sexualité épanouie. Sexothérapeute hors du commun, c’est à travers des vidéos humoristiques qu’elle sensibilise sa communauté sur les questions liées aux sexualités.

Adepte du tantrisme, elle transmet, à travers des ateliers, son savoir sur ce mode de vie qui permet de "conscientiser" son être pour mieux accueillir l’autre.

Pépites, une série qui dresse le portrait d'Ultramarins

Le portail des Outre-mer vous propose une série de vidéos au format court : six minutes. Des hommes et des femmes nés aux quatre coins de la planète. Ils sont artistes, scientifiques, entrepreneurs, écrivains, créateurs ou simples citoyens. Ils rendent visibles des problématiques trop longtemps ignorées liées à l’Histoire de la France et de ses Outre-mer. Ils sont les acteurs d’un pays en mouvement, qui, à leur échelle, participent à forger la France de demain. Ils sont les pépites qui chaque jour œuvrent à faire société.

