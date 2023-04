VIDÉO. Polémique autour de l'opération Wuambushu à Mayotte, à la Une de l'hebdo Oure-mer

Partager :

Cette vaste opération de lutte contre l'immigration clandestine et de destructions de bidonvilles à Mayotte, dévoilée par la presse en février 2023, est au cœur de toutes les conversations à Mayotte et aux Comores. Politiques et acteurs de la vie associative réagissent, dans l’Hebdo Outre-mer du 14 avril 2023 diffusé sur France 24.

Outre-mer la 1ère •

Wuambushu signifie "reprise" en shimaoré, une des langues parlées à Mayotte. C'est le nom d'une opération des forces de l'ordre françaises prévue dans quelques jours, après le ramadan, dans le 101e département. Cette opération consisterait à expulser les migrants comoriens en situation irrégulière, à détruire les bidonvilles et à lutter contre la criminalité sur l'île. Dévoilée par le Canard enchaîné du 22 février 2023, l'opération Wuambushu suscite une vive polémique. Le point avec Nora Nonet et les équipes de Mayotte la 1ère. L'hebdo Outre-mer du 14 avril 2023 L’Hebdo Outre-mer est présenté par Kessi Weishaupt Tahi. Kessi Weishaupt Tahi présente l'hebdo Outre-mer du 14 avril 2023 • ©Outre-mer la 1ère Retrouvez ici l'intégralité de l'hebdo des Outre-mer, également diffusé sur France 24. Hebdo Outre-mer, édition du 14 avril 2023 • ©Outre-mer la 1ère Au sommaire de l'hebdo Outre-mer : Nouvelle-Calédonie : l'avenir du territoire se discute à Paris . L'avenir institutionnel du Caillou est toujours en suspens. Indépendantistes et loyalistes restent pour l'heure irréconciliables. Le gouvernement mène donc les discussions de façon bilatérale et espère réunir les deux camps autour d'une même table.





. L'avenir institutionnel du Caillou est toujours en suspens. Indépendantistes et loyalistes restent pour l'heure irréconciliables. Le gouvernement mène donc les discussions de façon bilatérale et espère réunir les deux camps autour d'une même table. Orpaillage clandestin : fin de cavale du meurtrier présumé du gendarme tué en Guyane . Suites de l'enquête sur le meurtre du gendarme Arnaud Blanc, abattu le 25 mars dernier lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal à Dorlin. Le tireur présumé s'est rendu aux autorités. Le point avec Siti Daroussi et les équipes de Guyane la 1ère.





. Suites de l'enquête sur le meurtre du gendarme Arnaud Blanc, abattu le 25 mars dernier lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal à Dorlin. Le tireur présumé s'est rendu aux autorités. Le point avec Siti Daroussi et les équipes de Guyane la 1ère. La Réunion : les apiculteurs en colère . Leurs essaims d'abeilles sont détruits par les méthodes de lutte contre un petit coléoptère. C'est un parasite qui affecte la production de miel. Les apiculteurs réunionnais dénoncent une perte de matériel, d'exploitation et donc un manque à gagner considérable pour la filière et ses acteurs. Le reportage de Jacques Payet et Laurent Josse de Réunion la 1ère.





. Leurs essaims d'abeilles sont détruits par les méthodes de lutte contre un petit coléoptère. C'est un parasite qui affecte la production de miel. Les apiculteurs réunionnais dénoncent une perte de matériel, d'exploitation et donc un manque à gagner considérable pour la filière et ses acteurs. Le reportage de Jacques Payet et Laurent Josse de Réunion la 1ère. Too Kava : une tradition qui crée du lien et assure la transmission. Le village de Falaleu à Wallis et Futuna est une petite communauté, connue pour la force de ses traditions, comme la cérémonie du Too Kava lors de la fête de l'assomption. C'est cette petite partie de l'histoire de Falaleu, que nous racontent ses habitants dans ce reportage de Lafaela Liufau et Youssrah Mahadali de Wallis et Futuna la 1ère.

Partager :