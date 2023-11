Vie Chère en Outre-mer : (re)voir le débat de la 1ère, réalisé dans le cadre du CIOM

Octroi de mer, bourse des étudiants, continuité territoriale, habitat en zone de vie chère, la santé... La première étape du Comité interministériel des Outre-mer (CIOM) s'est déroulée le jeudi 23 novembre à Paris. (Re)voir l'émission de 1ère sur "la Vie Chère", présentée par Jean-Claude Samyde avec la participation de Catherine Conconne (Sénatrice de Martinique), Frédéric Maillot (député de la Réunion) et Gabriel Serville (Président de la collectivité de Guyane).

Quatre mois après la présentation des 72 mesures du Comité interministériel des Outre-mer, le gouvernement et les élus ultramarins ont dressé un premier bilan le jeudi 23 novembre 2023.

Les parlementaires et exécutifs de La Martinique, de La Réunion, de La Guyane et de Saint-Martin ont été reçus à Paris. Le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, a souligné que le CIOM était une feuille de route et que les 72 mesures ne constituaient pas à elles seules la politique ultramarine du gouvernement.

Un consensus général a émergé lors des rencontres par territoire, notamment sur la question de l'Octroi de Mer. Il a été décidé que toute action serait entreprise en concertation avec les élus, les acteurs économiques et les représentants des consommateurs, entre autres.

Plusieurs sujets ont été abordés, tels que la bourse des étudiants, l'habitat en zone de vie chère, la santé...

