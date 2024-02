À Mayotte, les candidats au baccalauréat inquiets pour les épreuves : "on n’est pas prêts ! "

Taliana et Paulina font partie des rares élèves présentes ce jour-là au lycée Tani Malandi de Chirongui, commune située dans le sud de Mayotte. Ce lycée compte 1200 inscrits qui ne peuvent pas se rendre en cours en raison des barrages.

Les élèves comprennent les revendications du mouvement de contestation qui paralyse Mayotte mais ils restent inquiets à 4 mois des épreuves du baccalauréat.

Là on est même pas prêts, on est pas assez formés, les profs sont toujours là pour essayer de faire le nécessaire pour qu'on soit prêts, ils nous donnent des devoirs à la maison, mais ça ne suffit pas.

Inquiétude aussi du côté des enseignants qui tentent de s'organiser.

On va essayer de mettre en place dès la rentrée le plus de cours possible, le plus de soutien possible, j'en ai parlé hier à l'ensemble de l'équipe pédagogique.