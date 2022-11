Actu des assos : initiation au Kung Fu cardio-training et concert organisés par l'association Agora Karayib à Clichy

Dans le cadre du festival du mois Kréyol, l’association Agora Karayib a organisé un concert et une initiation au Kung-Fu cardio-training. L'Actu des assos était présente à cet évènement qui s'est déroulé le samedi 22 octobre à l’espace Henry Miller à Clichy (92).

L’association Agora Karayib a organisé en avant-première du mois Kréyol un rendez-vous avec le public : une initiation au Kung-Fu cardio-training suivi d’un concert.

L’initiation au Kung-Fu cardio-training a été faite par Natacha Bounet, douze fois Championne de France de Kung-Fu Sanda, muay-thaï et k1. Elle était accompagnée par Grégory Balthasar, coach sportif, expert en arts martiaux.

Deux artistes chanteurs et musiciens ont donné un concert à l'Espace Henry Miller de Clichy. Le 4tet Morik a présenté une création hybride à la croisée des rythmes traditionnels caribéens et de la pop actuelle. Le trio Ninoska Espinola entouré de spécialistes de musique afro-caribéenne et de jazz pour offrir une belle alliance de styles afro-caribéen.

Présentation de l'association :

L’association Agora Karayib s'est donnée pour mission de promouvoir la culture caribéenne et de transmettre aux générations futures l’identité créole à travers les différentes activités culturelles et sportives qu’elle réalise. L’association se veut être un lieu de rencontres et d'échanges. Elle est animée par la volonté d’offrir au grand public une meilleure connaissance de ses cultures et d’être un véritable carrefour d’échange entre l’Afrique, l’Océan Indien, la France hexagonale et la Caraïbe.

Pour contacter l’association

La page Facebook de l'association est accessible ici.

Vous pouvez leur envoyer un mail à l'adresse suivante : agorakarayib92@gmail.com

Contacts des artistes

Le 4tet Morik

Leur page Facebook est accessible ici.

Le trio Ninoska Espinola

Leur page Facebook est accessible ici.

Vous pouvez leur envoyer un mail à l'adresse suivante : ninoska31@hotmail.com





