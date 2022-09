Actu des assos : Les Talents de l’Outre-mer célébrés au musée du Quai Branly

Le CASODOM a récompensé 52 talents de l’Outre-mer, lors d’une remise de prix organisée au Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, le jeudi 15 septembre 2022. Un événement qui se déroule tous les deux ans. Revivez cette cérémonie avec l'Actu des Assos.

Outre-mer la 1ère •

Les "Talents de l’Outre-mer" est une cérémonie organisée par le Réseau des Talents de l’Outre-mer et le CASODOM. La cérémonie a lieu tous les deux ans et récompense l’excellence des femmes et des hommes qui ont été reconnu par un jury dans leur domaine d’activités. La promotion 2021 a récompensé 52 talents dont 19 jeunes et 33 confirmés, ce qui porte le nombre de talents ultramarins à 328 depuis la création en 2005 de cet événement.

La remise des prix a eu lieu au Musée du quai Branly Jacques Chirac dans L’auditorium du théâtre Claude Lévi-Strauss, sous le parrainage du président du musée, Emmanuel Kasarhérou. Yola Minatchy, présidente du Réseau des Talent de l’Outre-mer a commencé son discours en expliquant, à l'adresse des lauréats : "Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays".

Les Talents de l’Outre-mer nous permettent de détecter dans le monde, les parcours d’exceptions des ultramarins et de les mettre en valeur pour qu’ils soient des exemples pour la jeunesse. Jean-Luc Saffache, président du Casodom

Revivez ce moment avec l’Actu des Assos (KLB Production/FTV) ↓

Présentation du CASODOM

Le Comité d'Action sociale en faveur des originaires des Départements d'Outre-mer en métropole (CASODOM), est une association qui a été créée en 1956 et a été reconnue d'utilité publique par décret du 4 janvier 1973.



Créé à l'origine pour aider les originaires des départements d'Outre-mer historiques (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion), il a ensuite élargi ses actions en faveur des originaires de l'ensemble des Outre-mer, dans les domaines prévus par les conventions qu'il a passées avec ses partenaires.



Basé à Paris, son Conseil d'administration est composé d'originaires des Départements d'outre-mer et de Métropole, son président en exercice est Jean-Luc Saffache.

Pour contacter le Casodom :

Pour aller sur le site de l'association, c'est en cliquant là.

Leur page Facebook : facebook@casodom.fr

En leur envoyant un courriel : casodom.75@gmail.com

Ou par téléphone au : 01 42 36 24 54