Affrontements à Mayotte : enquête après la mort d'un bébé

Une enquête a été ouverte à Mayotte pour tenter de déterminer si le décès d'un nourrisson vendredi en marge d'affrontements entre des jeunes encagoulés et des forces de l'ordre à Kahani (ouest de l'île), pouvait être lié à l'inhalation de gaz lacrymogènes, a déclaré mercredi le procureur de l'île.

Outre-mer La 1ere avec AFP •