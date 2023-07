Alerte météo aux Antilles : Martinique en vigilance orange et Guadeloupe en vigilance jaune face aux averses et orages

Une onde tropicale active va traverser les Petites Antilles au cours de la nuit du lundi 24 au mardi 25 juillet 2023. L'activité convective y est importante avec de nombreux orages. Des impacts de foudre ont été observés à 16h sur les Grenadines et Saint Vincent. Les averses orageuses sont attendues en seconde partie de nuit, ce qui constituera le pic de l'épisode.

Jean-Claude Samyde •

Météo France a placé la Martinique en vigilance orange et Guadeloupe en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, lundi 24 juillet 2023. Une onde tropicale active concerne ces deux territoires.

La Martinique : vigilance rouge, fortes pluies et orages, vents violents

Les averses ont commencé à atteindre l'île avec quelques orages isolés. L'activité orageuse est déjà importante à cette heure sur les îles au sud de Sainte Lucie. Selon Météo France, en première partie de nuit, les averses deviennent fréquentes, puis intenses par la suite, avec un caractère orageux marqué jusqu'au mardi 25 juillet en matinée. Des cumuls de pluie de plus de 120 mm sont attendus.

Au pic de l'activité pluvieuse cette nuit, les vents atteindront 80 km/h en rafale, jusque 100 km/h dans les endroits les plus exposés.

Mer : agitée en Atlantique et canaux avec des creux de 1m60. En Caraïbe, la mer est belle au rivage, peu agitée au large avec des creux de 1m00.

La Guadeloupe : vigilance jaune fortes pluies et orages

Dans son bulletin émis ce lundi à 16h33, Météo France signale que l'onde tropicale n°22 s'approche de l'archipel qu'elle devrait aborder dans la soirée. Tout comme pour la Martinique, des averses de forte intensité sont attendues dans la soirée. Elles peuvent déjà prendre un caractère orageux mais demeurent assez brèves dans un premier temps. En seconde partie de nuit et mardi matin, les averses orageuses vont devenir plus fréquentes ou plus durables, ce qui constituera le pic de l'épisode.

Les fortes intensités de précipitations risquent de provoquer des inondations temporaires, avec des cumuls de 20 à 30 mm en 1 heure. Sur la durée de l'épisode, le relief sera le secteur le plus abondamment arrosé, les cumuls pouvant dépasser les 100 mm en montagne. Par ailleurs, l'activité électrique devrait être assez marquée et le vent soufflera assez fort au passage des averses (rafales à 60/70 km/h).