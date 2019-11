Anniversaire à Cherbourg : deux anciens sous-mariniers calédoniens du Redoutable seront présents

De Nouméa à Cherbourg. En juin prochain, deux anciens marins du Redoutable vivant en Nouvelle-Calédonie assisteront aux retrouvailles de l’équipage Rouge du premier sous-marin nucléaire français. C'était en 1973, Ils en faisaient partie.



Alain Jeannin •

"Ce qui m’anime c’est la fraternité qui lie les anciens sous-mariniers. Nos retrouvailles, celles des anciens du Redoutable sont prévues le 15 juin 2020 à Cherbourg, date anniversaire de ma première patrouille en mer. En 1973, j’étais très jeune, on était en pleine guerre froide, il y avait 16 missiles nucléaires à bord, et du monde autour à savoir des sous-marins soviétiques qui s'efforçaient de nous repérer. Mais on s’habitue à tout, c’était une très bon navire" Christian Pfrimmer

29 mars 1967. Le Président de la République, Charles de Gaulle est à Cherbourg et assiste à la mise à l'eau du premier sous-marin lanceur de missiles à têtes nucléaires construit par la France. Le bâtiment, complètement novateur pour l'époque , a été construit dans l'arsenal du grand port normand. Le Redoutable a assuré, durant 20 ans, une part essentielle de la dissuasion française.Deux anciens sous-mariniers, Christian Pfrimmer et Jean-Marc Pigny sont à l’origine de l’initiative visant à réunir les anciens du Redoutable, ceux qui ont fait parti de l’équipage Rouge du premier Sous-Marin Nucléaire Lanceur d’Engins (SNLE) français, Le Redoutable . C’était en 1973. Christian Pfrimmer alors âgé de 18 ans était matelot Détecteur armes sous-marines. Jean-Marc Pigny était l’un des cinq appelés présents à bord du Redoutable qui dépendait de la Force océanique stratégique. Il occupait un poste de matelot aux services généraux.Les deux anciens sous-mariniers, aujourd’hui retraités, vont réunir leurs camarades, en tout cas ceux qui ont effectué 3 patrouilles avec eux, 3 missions en mer : OP 6 qui s’est déroulée du 15 juin au 3 août 1973, OP 8 du 9 décembre 1973 au 4 février 1974 ainsi que celle du 12 juin au 3 août 1974 (OP 10).Pour le moment, 65 anciens sous-mariniers ont répondu à l’appel de Christian Pfrimmer et seront présents en juin prochain à Cherbourg autour de leur navire. Le sous-marin, long de 129 mètres, est exposé à la Cité de la Mer et son transfert fut une véritable prouesse technique . Quatre ans auront été nécessaires pour retrouver et contacter les anciens du navire. Parmi eux, Philippe Josse et Pol Miguel, deux anciens matelots Détecteurs armes sous-marines (DSM) qui viendront de Nouméa. "C’était mes copains, je les ai retrouvés grâce aux réseaux sociaux puis je suis allé les rencontrer en Nouvelle-Calédonie, ils vivent à Nouméa, j’ai passé un mois de belles vacances sur le Territoire. Vous savez, on a navigué ensemble à bord du premier sous-marin nucléaire français, c’est important, je suis très heureux de les retrouver l’année prochaine à Cherbourg" conclu Christian Pfrimmer, l'un des deux initiateurs avec Jean-Marc Pigly des retrouvailles des anciens du Redoutable. Ils se retrouveront le 15 juin 2020 à la Cité de la mer de Cherbourg. ​​​​​ Le sous-marin devenu musée en est l'une des principales curiosités. Le Redoutable a été le symbole du savoir-faire industriel français de DCN devenue DCNS et aujourd'hui Naval Group.