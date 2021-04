Archives d'Outre-mer : début du Ramadan pour les Musulmans

Les Musulmans du monde entier s'apprêtent à célébrer leur mois le plus saint. Cette période, qui correspond au neuvième mois du calendrier lunaire, est celle du jeûne, un des cinq piliers de l'Islam. En Outre-mer, le Ramadan est observé partout par les fidèles, de l'Océan Indien aux Antilles.

Claudia Soto Mansilla •

La date du début du Ramadan 2021 est encore à déterminer. En effet, le calendrier lunaire, ou calendrier hegirien, comporte moins de jours que le calendrier solaire. Mais ce que l'on sait déjà, c'est que ce dimanche 11 avril sera la "Nuit du doute".

COMMUNIQUÉ - La Coordination @mosqueedeparis @MF_Musulmans @RMF_officiel FFAIACA annonce que le début du mois de #Ramadan devrait être fixé au mardi 13 avril 2021 inch'Allah : pic.twitter.com/oA4uWKICf8 — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) March 29, 2021

Le calendrier lunaire, fondé sur le calcul, permet de connaître les dates à l'avance. Cependant, c'est l'observation à l'œil nu de la nouvelle lune, qui signale le début du mois pour les musulmans, bien qu'actuellement on combine calcul astronomique et observation.

En France, c'est le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM), qui fixe le début du jeûne. Responsables musulmans et imams se réuniront donc à la Grande Mosquée de Paris, pour annoncer officiellement la date de début du mois saint. Ce moment est important, puisqu'il marque le début et la fin de la période de jeûne.

Les Archives d'Outre-mer vous proposent de revenir en 1989, du côté de l'Océan Indien, à Mayotte, où l'Islam est la religion majoritaire. Hasard du calendrier, le Ramadan avait lieu presque à la même période de l'année, et le reportage est l'un des premiers de RFO Mayotte, fraîchement inaugurée.

Un reportage d'Ismaël Combo, RFO Mayotte, 9 avril 1989

La pratique du jeûne

C'est un des moments les plus importants durant le mois du Ramadan. Le jeûne, saoum, s'étend du lever du soleil juqu'à ce que celui-ci disparaisse à l'horizon. Les fidèles doivent s'abstenir également de boire, de fumer, et d'avoir des relations sexuelles. La journée est ponctuée de prières avant la rupture du jeûne, le soir. Des moments de recueillement qui invitent à passer un moment de vie spirituelle. Le repas est un moment important, à chaque pays ses spécialités culinaires propres à la période. Mais le partage va au-délà de la seule nourriture. Le Ramadan est surtout un moment de retrouvailles en famille, et avec le reste de la communauté. Cela se passe à la maison, ou à l'extérieur.

Pour s'en faire une idée, les Archives d'Outre-mer vous proposent cette fois de faire un tour du côté de la Guyane. Un reportage d'Abel Parnasse, RFO Guyane, le 3 août 2011