Archives d'Outre-mer : Johnny Hallyday, ce sont ses fans qui en parlent le mieux

Cinq ans déjà que le rock français a perdu son chanteur. Johnny Hallyday, a marqué plusieurs générations par sa musique et son héritage. En Outre-mer ses concerts ont laissé des vifs souvenirs, et ses fans inconsolables jouent et rejouent ses chansons.

Claudia Soto •

Né en 1943 à Paris, Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smet de son vrai nom, a traversé les époques et les générations avec sa musique et son attitude rock'n'roll. Cinquante-sept ans de carrière, 80 albums, six disques de diamant, 40 disques d'or, et un nombre incalculable de spectacles dans le monde entier, Johnny Hallyday est un artiste populaire, qui dès ses débuts électrise les foules. Cinq ans après sa mort, le 5 décembre 2017, et son inhumation à Saint-Barthélémy, son souvenir reste brûlant à l'image de sa musique. Dans les Outre-mer, Johnny a aussi de nombreux admirateurs, et même si l'on n'est pas fan, il ne peut laisser indifférent. En 1999, il est en tournée à la Guadeloupe et à la Martinique. Ecoutez ce micro-trottoir en Martinique avant son arrivée. Un reportage d'Olivier Nicolas dit Duclos, le 04 février 1999 ©la1ere Le feu au Stade Dillon Après avoir enflammé le Vélodrome de Gourde-Liane, à Baie-Mahault, en Guadeloupe 17 février 1999, Johnny est au Stade Dillon à Fort-de-France, le 20 février, avec à ses côtés, Tanya Saint-Val. Dans le public on trouve des passionnés venus expressément de l'Hexagone pour le voir. Un show grandiose, selon ses fans. Voyez ce reportage de Franck Zozor, diffusé le 21 février 1999. ©la1ere "Rester Vivant Tour", 12.000 spectateurs à Nouméa Quarante ans après ses premiers séjours dans le Pacifique, Johnny Hallyday est en concert au Stade Numa-Daly, le 29 avril 2016 à Nouméa. Ambiance enthousiaste pour ce concert de la tournée "Rester Vivant Tour". Un reportage de Karine Arroyo, diffusé le 30 avril 2016 : ©la1ere Vive Johnny ! Johnny Hallyday rejoint ensuite la Polynésie, à Papeete, il se souvient avec humour du nom, "Pai Avero" qu'on lui avait donné lors de ses premiers spectacles en 1972. Ravi, il chante sans complexe sous la pluie à Bora Bora, avant de donner un concert sur la Place To'ata, à Papeete le 4 mai 2016. Regardez ce reportage de Natacha Szilagyi et Heïdi Yieng Kow : ©la1ere A Saint-Pierre-et-Miquelon, les fans au rythme de Johnny Quel est le souvenir du chanteur pour les fans ? A Saint-Pierre et Miquelon, où Johnny n'est pourtant jamais venu pour un concert, les nostalgiques du chanteur sont nombreux. Un reportage de Martine Briand et Jérôme Auger, diffusé le 20 octobre 2018, quelques mois après le décès du chanteur. ©la1ere Johnny Hallyday repose désormais, selon son souhait, au cimetière de Lorient, à Saint-Barthélemy, un lieu cher au chanteur. La tombe de Johnny Hallyday au cimetière de Lorient. Saint-Barthélemy, le 12 décembre 2017 • ©HELENE VALENZUELA / AFP

