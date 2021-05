Archives d’Outre-mer : le 10 mai 2006, première journée nationale des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions

C’est à l’initiative du président de la République Jacques Chirac, que le 10 mai devient journée de commémoration nationale. Pourquoi cette date ? Elle correspond à l’adoption par le Sénat de la loi dite loi Taubira, qui reconnaît la traite et l’esclavage comme un crime contre l’humanité. C’était le 10 mai 2001.

Le Comité pour la mémoire de l’esclavage, présidé par la romancière guadeloupéenne Maryse Condé, a souhaité faire du 10 mai une journée de commémoration nationale. En portant sa demande auprès de Jacques Chirac, le 10 mai devenait journée d’hommage.

A ce jour, la France est le premier pays - et demeure le seul - à avoir déclaré la traite négrière et l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. Ajoutons que la France est seule à avoir décrété une journée nationale de commémoration.

Écoutez l'allocution de Jacques Chirac à l'Élysée datant du 30 janvier 2006, annonçant que la date du 10 mai devient journée de commémoration :

Le jardin du Luxembourg est, le temps d’une journée, celle du recueillement et de la mémoire. Jacques Chirac préside, pour la première fois au niveau national, la commémoration de l’abolition de l’esclavage. Soulignant la portée historique de cet évènement, le président de la République fait référence à la nécessité de renforcer des liens forts de cohésion entre tous les Français.

Revivez les commémorations de l'abolition de l'esclavage au Jardin du Luxembourg à Paris, reportage diffusé dans l'Info soir de RFO Martinique le 10/05/2006 :

Mon plus grand bonheur aujourd’hui a été d’entendre le président de la République en quelque sorte décliner la loi. Ce qui est important, c’est que l’on comprenne l’enjeu. Et l’enjeu, c’est que la France vraiment se réconcilie avec son Histoire, qu’elle en tire tous les enseignements et que dans la conscience et dans la mémoire française, on inscrive ce qui est nécessaire pour comprendre la place de ceux qui aujourd’hui sont Français mais viennent de l’ancien empire colonial français

Christiane Taubira, ministre de la Justice