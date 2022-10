Archives d'Outre-mer : muses et mannequins de la haute-couture, ces égéries venues des Outre-mer

Alors que la Fashion Week vient de se terminer à Paris, les Archives d'Outre-mer vous emmènent faire connaissance avec des mannequins ultramarins qui ont marqué une époque et des grands créateurs.

La haute couture et la mode sont une des traditions françaises les plus connues et appréciées dans le monde. Les créateurs, véritables artistes, puisent souvent leur inspiration dans leurs muses. Ces modèles, les mannequins, sont le support majeur de leur expression artistique.

Des grands couturiers comme Yves Saint-Laurent, Thierry Mugler, ou encore Paco Rabanne, ont façonné des vêtements devenus mythiques, pour des mannequins ultramarins, à une époque où la présence de modèles noirs ou métis dans la haute-couture n'était pas habituelle. Plus près de nous, la réunionnaise Noémie Lenoir a défilé pour les couturiers les plus célèbres, preuve aussi d'un changement d'époque.

Mounia, dans les années 80

Mounia, originaire de Saint-Esprit à la Martinique, a travaillé durant plus de quinze ans avec le créateur et styliste Yves Saint-Laurent, dont le célèbre smoking a été dessiné pour elle. Regardez ce portrait riche et insolite, lors de la parution de son livre "Princesse Mounia". C'était le 15 février 1987, un reportage d'Eric Bayle, RFO Paris.

Kathy Jean-Louis, dans les années 90

J'ai crée des vêtements pour une seule femme : Kathy Jean-Louis Paco Rabanne Entretien à RFO Paris, juillet 1997

Ainsi parle Paco Rabanne, qui rend hommage à son égérie martiniquaise Kathy Jean-Louis, en 1997, lorsqu'elle décide d'arrêter sa carrière, après 17 ans de podiums avec les plus grands. "J'ai connu Kathy il y a 3000 ans, lorsque j'étais prêtre égyption", affirme même le couturier... Regardez ce reportage de Caroline Balma, RFO Paris, en juillet 1997

Dauphine de Jerphanion, styliste et modèle exclusive

Moins connue du grand public, la Réunionnaise Dauphine de Jerphanion, muse, accessoiriste et mannequin pour un seul couturier. En 1986 son allure et ses créations étaient remarquées dans le défilé d'un alors tout nouveau venu, le jeune Thierry Mugler.

Un reportage de RFO Paris, en mars 1986