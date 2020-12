Archives d'Outre-mer : quels étaient les jouets de Noël incontournables dans les années 80 ?

Didier Flohot •

Les années 80 semblent bien être l’âge d’or des jouets : l’industrie plastique bat son plein, les dessins animés -venus principalement du Japon- permettent de vendre de nombreux produits dérivés. Quant à l’industrie du jeux-vidéo, elle est naissante et encore marginale. Et pourtant elle connaitra un essor extraordinaire !

L’arrivée des jouets électroniques

A la fin des années 70, les jeux électroniques font leur apparition, marquant ainsi une nouvelle ère dans le monde du jouet. Le succès est immédiat auprès des enfants, les adultes se montrent quant à eux plus sceptiques. Découvrons ces jouets qui ont marqué toute une génération.

Plongez dans l’univers des jouets électroniques "première génération", avec ce reportage de RFO Martinique diffusé le 24/12/1981 :

Une nouvelle ère est en marche dans le monde du jouet. Les trains électriques, peluches, et poupées gardent la côte et séduisent toujours autant petits et grands. Par ailleurs, le développement incontestable de l’électronique permet de faire évoluer certains grands classiques qui suivent ainsi les dernières tendances. L’avènement de l’électronique est en route. Partons à la rencontre d’un vendeur à Tahiti qui constate les nouvelles tendances du marché.

Regardez ce reportage de RFO Polynésie, du 17/12/1980 dans un magasin de jouets à Papeete :

Chez les commerçants, cette période de Noël est l’une des plus importantes de l’année. Les rayons se parent de milliers de jouets et les fabricants rivalisent de nouveautés pour plaire au plus grand nombre. Pour les parents, le choix des cadeaux est très souvent un choix de cœur, tout en gardant un œil attentif sur le budget familial. Allons à la rencontre de ces familles dans un hypermarché de Fort-de France.

Regardez ce reportage de RFO Martinique, du 20/12/1978 dans un hypermarché de Fort-de-France :