Archives d’Outre-mer : rentrée universitaire dans l'Hexagone, les étudiants des Outre-mer à l’épreuve de la distance

Les étudiants ultramarins sont chaque année très nombreux à venir, après le bac, étudier dans l'Hexagone. Une adaptation parfois complexe. Les Archives d’Outre-mer vous proposent de partir à leurs rencontres.

Didier Flohot •

Ils sont Guadeloupéens, Calédoniens, Guyanais, Mahorais ou Réunionnais et viennent suivre leurs études supérieures dans l'Hexagone. Loin de leurs familles et confrontés à la difficulté de se loger, d’obtenir une bourse ou même de trouver un emploi étudiant. Pour ces jeunes Ultramarins, le parcours est parfois semé d’embuches. Les obstacles sont d’ordres matériels et psychologiques.

Les étudiants ultramarins dans l’hexagone : quelques chiffres

Selon les chiffres communiqués en 2021 par le délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer et la visibilité des outre-mer, chaque année, 8000 étudiants rejoignent l'Hexagone, directement après le bac. 40 % des étudiants ultramarins effectuent tout ou partie de leur cursus dans l’hexagone, ce qui représente au global environ 40 000 jeunes. Ces étudiants résident pour la plupart à Paris, Lyon, Montpellier, Strasbourg, Rennes, Strasbourg, Lille et Nantes.

Un départ souvent inévitable

Dans certains territoires, le départ est quasi obligatoire pour les milliers de bacheliers des Outre-mer qui souhaitent poursuivre des études supérieures. En cause, le manque de formations proposées au niveau local. A titre de comparaison, 827 masters sont proposés en Ile-de-France, contre 35 à la Réunion, 28 en Guadeloupe, 9 en Guyane, 9 en Polynésie Française, 8 en Nouvelle-Calédonie. L’offre est donc très limitée pour ces jeunes qui souhaitent poursuivre dans le supérieur.

En Nouvelle-Calédonie, rencontre avec ces étudiants qui ont déjà sautés le pas, en quittant le caillou pour effectuer dans l'Hexagone leur première année de médecine. De retour sur leur île natale, ils partagent leur expérience loin du caillou : moment de partage avec de jeunes bacheliers qui eux-mêmes intègrent ce cursus, et vivront cette année la même aventure.

Regardez le reportage diffusé dans le journal de RFO Nouvelle-Calédonie le 31 juillet 2007 et réalisé par Marie-Claude Lacombe :

©la1ere

Logement : une structure au service des étudiants d’Outre-mer

Chercher un logement lorsqu’on est étudiant est souvent une épreuve, avec son lot d’incertitudes et parfois de déconvenues. Pour les aider des initiatives existent, comme la mise en place pour les étudiants réunionnais d'une structure les aider à s’installer en métropole.

Regardez le reportage diffusé dans le journal du soir de RFO Paris le 15 Octobre 2007 :

©la1ere

L’entraide, un remède contre la solitude

Inscription, recherche de logement, attribution d’une bourse, tous les étudiants sont confrontés à ces démarches. Or, lorsque l’on arrive des Outre-mer, s’ajoute l’adaptation à un tout nouvel environnement, le déracinement et parfois la solitude.

Regardez le reportage diffusé dans l’émission Mascarines le 24 novembre 1991 et réalisé par Pascal Vasselin :

©la1ere

Ultra Loin, la fiction qui raconte ce parcours

En cette rentrée scolaire 2022, Outre-mer la 1ère vous propose une nouvelle fiction numérique inédite, Ultra Loin. L'histoire d'une colocation qui abrite en région parisienne des jeunes Ultramarins qui vivent loin de chez eux. L'humour est bien présent, mais au fil des huit épisodes sont abordées de nombreuses situations que vivent les étudiants ultramarins dans l'Hexagone. Pour regarder les huit épisodes d'Ultra Loin, c'est par ici !