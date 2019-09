Archives d'Outre-mer - 1989 : le pape Jean-Paul II en tournée dans l’océan Indien

Madagascar - 28 avril au 1er mai 1989

Mais pour autant, faut-il baisser les bras parce que la tâche est rude? Vous savez bien que ce n’est pas possible, que ce n’est pas digne de l’homme.



- Pape Jean-Paul II - Antananarivo, Madagascar, Samedi 29 avril 1989

La Réunion - 2 mai 1989

Les nécessaires solidarités nationales et européennes ne doivent pas se muer en assistance débordantes de par nos propres comportements.



- Monseigneur Gilbert Aubry, le 2 mai 1989, Saint-Denis de La Réunion

"Rest’pas dan’fénoir, viens dans la lumière. Mette par coté sac la pa bon et marche droite, èk zot conscience droite. Soley i leve, soley i dort ; la lune i leve, la lune i dor. Zot mem, la lumière i éteind pa".



- Jean-Paul II, extrait de l'homélie de la messe pour la béatification du Frère Scubilion, le 2 mai 1989, Saint-Denis de La Réunion

Le Pape Jean-Paul II à La Réunion

Maurice et Rodrigues : 14 au 16 octobre 1989

Jean-Paul II Océan Indien

L’océan Indien accueille le pape François du 4 au 10 septembre 2019. Après le Mozambique, il est actuellement à Madagascar puis se rendra à l’île Maurice. Après Jean-Paul II en 1989, le pape François est le deuxième pape à fouler les terres bordées par l'océan Indien.Jean-Paul II est le premier pape "globe trotter" du Vatican. Son premier voyage dans l'océan Indien, c'est aux Seychelles en 1986. En 1989, il se rend entre le 28 avril et le 6 mai 1989 à Madagascar, à l'île de La Réunion, à l'Ile Maurice, à Rodrigues, en Zambie et au Malawi, puis en octobre à l'île Maurice.Ferveur et émotion ont marqué chacune des étapes du Saint-Père dans l'Océan Indien mais le voyage à La Réunion du Pape restera dans les mémoires.Avril 1989, l'avion pontifical se pose à Madagascar. Quatre jours avant son arrivée des émeutes ont fait 6 morts et 74 blessés lors de rassemblements de l'opposition qui contestait la régularité de la réélection de Didier Ratsiraka le 12 mars précédent. L'opposition respecte la trêve de trois jours demandée par l'église. Le pape appelle alors des milliers de jeunes malgaches à tenir bon malgré la précarité de la situation économique :Contrairement au pape François, Jean-Paul II fait une visite éclair à La Réunion le 2 mai 1989. 120 000 fidèles réunionnais sont venus assister à la célébration de la messe solennelle de béatification du père Scubilion sur l’esplanade de Notre Dame de la Trinité. A Monseigneur Gilbert Aubry, qui pose les enjeux de l'avenir, il répond qu'il faut se prendre en charge.C'est à la fin de son homélie, que le Pape prononce ce message d'espoir en créole qui depuis est entré dans la postérité :Jean Paul II n'aura passé que 24 heures à La Réunion, mais il aura cependant eu le temps d'évoquer la situation au Liban avec Michel Rocard et de laisser à l'île un souvenir inoubliable.Le pape prêche pour la famille et la tolérance entre les communautés et cite en exemple l'île Maurice entre Orient et occident. Mais c'est à Rodrigue qu'il fête le 11ème anniversaire de son élection. Rodrigue, dépendance de Maurice, est une des plus petites mais des plus ferventes île du monde. 80% de la population est catholique. Près de 20 000 habitants (sur 36 000) sont venus à la rencontre de Jean-Paul II qui les met en garde contre les dangers de la modernité mais pas contre le progrès."Rodrigue tiens toi sur tes deux pieds" tel fut le dernier message livré par Jean-Paul II aux Rodriguais avant de rejoindre Plaisance pour ce dernier salut aux îles de l'océan Indien.