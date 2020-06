Assouplissement des mesures à l'entrée des Antilles françaises et de La Réunion dès le 9 juin

A partir du 9 juin, les passagers à destination des Antilles et de La Réunion devront présenter un test négatif au Covid-19 réalisé 72h avant le vol et devront effectuer 7 jours de quarantaine. Le gouvernement a décidé d'assouplir l'accès à ces collectivités afin de favoriser la reprise.



Outre-mer la 1ère •