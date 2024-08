Athlétisme JO 2024 : le Martiniquais Wilfried Happio passe facilement le premier tour du 400 m haies et se qualifie pour les demi-finales

Pour le début de ses Jeux Olympiques, l'athlète a fini sa course en 48"42, terminant troisième de sa série. Il signe le 7ème meilleur temps du premier tour.

Bon début de Jeux pour Wilfried Happio. Le hurdleur martiniquais s'est qualifié pour les demi-finales de sa spécialité, le 400 m haies, après avoir fini troisième de sa série avec un chrono de 48"42, lundi 5 août au Stade de France.

#Paris2024 | 🇫🇷 Ça passe pour Wilfried Happio !

Le deuxième Français passe également les séries sur 400 m haies en terminant 3e de sa course.



📺 Suivez le direct : : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/UprVc2u5Ai — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2024

"Le but était de me mettre sur un rythme de demi-finale dès le début", indique l'athlète à La 1ère, à l'issue de sa course. Une stratégie qui a payé : il signe le 7ᵉ meilleur temps du premier tour. Le Norvégien Karsten Warholm, champion olympique en titre et recordman de la discipline, a fini premier au classement général, avec un chrono de 47"57.

Wilfried Happio participera donc aux demi-finales prévues mercredi, à 19h35, heure de Paris, pour décrocher sa place en finale.