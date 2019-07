Australie: une bouteille à la mer retrouvée 50 ans après

Je m'appelle Paul Gilmore. J'ai 13 ans. Je suis originaire d'Angleterre et je voyage actuellement vers Melbourne en Australie. Nous sommes à plus de 1 600 kilomètres de Fremantle, dans le sud de l'Australie. S'il vous plaît, répondez-moi.

En 1969, un jeune anglais de 13 ans, Paul Gimore, a lancé six bouteilles à la mer depuis un navire en partance pour l'Australie dans l'espoir que quelqu'un les retrouve, un jour. 50 ans plus tard, un jeune australien, Jyah Elliot, 9 ans, a découvert ce mardi l'une de ces bouteilles dans des dunes de sable sur une plage d'Australie-Méridionale.Sur le parchemin, on peut lire :L'auteur donne même une adresse. Il aurait voyagé à bord du TSS Fairstar Sitmar Line, un bateau qui faisait la liaison entre l'Angleterre et l'Australie dans les années 1960. Il transportait de nombreux migrants britanniques.Jyah Elliot a écrit une réponse à l'adresse indiquée sur la lettre. Le site d'information ABC s'est chargé de retrouver le propriétaire du message et a pu localiser sa soeur. Celle-ci a indiqué que son frère, Paul Gilmore, 63 ans, était actuellement en croisière en mer Baltique, mais qu'il répondrait à Jyah à son retour."C'est extraordinaire, absolument incroyable", a réagi Carla Elliott, la maman de Jyah . "Il sera super content", ajoute-t-elle, expliquant que la famille avait déménagé depuis bien longtemps de l'adresse figurant sur le message.