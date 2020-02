BlackCésars : une tribune pour dénoncer le manque de diversité dans le cinéma

Karine Zabulon •

Constat

"Cette invisibilité des acteurs, réalisateurs et producteurs issus de cette frange de la population accentue le malaise et le sentiment d’exclusion déjà vécu dans la vie réelle".

Signataires de la tribune

Une alerte déjà lancée

Une pétition en ligne

Les professionnels du cinéma et de la culture: L'inclusion dans le cinéma français #blackcesars? - Signez la pétition ! https://t.co/kd7AT9vVEW via @ChangeFrance pour plus de pluralité culturelle dans les commissions cinéma et les écoles... — Jimmy LT (@Jimmy_LT) February 27, 2020

Des Césars attaqués

Cette demande n’est pas nouvelle, mais force est de constater qu’elle ne trouve jusqu’à présent pas d’échos favorables auprès des producteurs. A 48 heures de la 45ème cérémonies des Césars, acteurs et réalisateurs se sont donc regroupés pour faire une nouvelle piqûre de rappel. Parmi les signataires des Antillo-Guyanais, comme la réalisatrice martiniquaise Euzhan Palcy, l’actrice guadeloupéenne Firmine Richard, le Guadeloupéen Greg Germain et le Guyanais Edouard Montout.Dans cette tribune, un constat : les acteurs des Outre-mer et issus de l’immigration africaine et asiatique sont invisibles.Déterminés, ils réclament de ne plus "être assignés aux rôles secondaires et stéréotypés auxquels on les a longtemps cantonnés".En 2000, le collectif égalité, avait déjà dénoncé une télé trop blanche, vient ensuite l’essai collectif en 2018 de « noire n’est pas mon métier » signées par 16 actrices noires ou métisses. Elles regrettaient alors que leur couleur de peau influence leur carrière. Depuis, les lignes n’ont pas vraiment bougées.Pour pouvoir avoir plus de poids, une pétition est en ligne. Elle reprend l’intégralité de la tribune. A 11 heures, elle avait reçu un peu plus de 400 signatures.Cette tribune vient de nouveau bousculer la cérémonie des Césars déjà malmenée par une tribune publiée dans le Monde , pour dénoncer l’opacité et l’entre-soi autour de ce grand rendez-vous du cinéma français. Un revers pour la direction de l’académie des césars qui a dû démissionner. Les 12 nominations du film de Roman Polanski sous le coup de nouvelles accusations de viols, fait également polémique.