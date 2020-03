Bounty : "je veux être une super woman "

Pour cette journée internationale des droits des femmes, nous sommes allées à la rencontre d’une jeune artiste. Paloma Rivière, alias Bounty. A 21 ans, elle est propriétaire de son label discographique et multiplie les projets pour se faire une place sur la scène artistique.



Karine Zabulon •

Portrait d'une artiste entrepreneuse de 21 ans

Enfance

Maturité

Naissance d’un studio

Studio Bounty Family • ©Karine Zabulon ...

"Super Woman"

Bounty, une artiste aux projets multiples ! • ©Outre-mer la 1ère

Premiers EP

Son nom d’artiste est Bounty ! Mais contrairement à la confiserie du même nom, elle est "blanche à l’extérieur et noire à l’intérieur ". Ce choix est également un pied de nez à tous ceux qui utilisent cette expression de façon péjorative. Née d’une mère d’origine martiniquaise et d’un père Réunionnais, elle a toujours grandi en Banlieue parisienne. A Rosny-sous-Bois, où elle a fait ses premiers pas, puis à Montreuil, où elle a aujourd’hui son label indépendant. Ses origines, elle s’en sert aussi dans sa musique. Un univers qui au départ, ne lui était pas vraiment destiné."Elle était une petite fille timide… tout le temps dans les jupes de sa mère ", raconte cette dernière en regardant sa fille unique avec tendresse et fierté. Alors pour qu’elle puisse s’intégrer dans la société, sa mère l’inscrit aux cours de théâtre et de piano. Des enseignements qui vont forger son caractère. Mais auprès de ses petits camarades de classe, le courant ne passe pas forcément. "Je me sentais rejetée. Je n’aimais pas non plus la compagnie des enfants de mon âge, préférant être avec les enseignants ou les animateurs à l’école", confesse Bounty.Le sport va lui permettre également de se surpasser. Elle remporte de nombreuses compétitions de tennis, arrive en 8ème de finale des moins de 12 ans à Roland-Garros et rate de peu l’entrée dans un établissement sport-étude. Les études justement ne l’intéressent guère, préférant se réfugier dans sa musique. Elle compose depuis l’âge de huit ans et rêve de créer son label discographique pour concurrencer les grandes maisons de disques et dénicher des artistes qui deviendront plus tard des stars. Son rêve de petite fille évolue avec les années.Une blessure l’oblige à mettre de côté définitivement sa raquette de tennis. Elle se met dans le moule et poursuit ses études. Passe un bac littéraire, suit une première année de BTS communication et une formation à l’entreprenariat afin de mettre toutes les chances de son côté pour maitriser le monde des affaires. A la tête de son propre label depuis mars 2018, elle s’occupe aujourd’hui d’une artiste, Kalala. Une chanteuse à la voix chaude accompagnée d’une guitare pour des rythmes souls.Pour se rendre à son studio d’enregistrement, il faut aller directement dans sa chambre. Là sont posées sa guitare acoustique, sa guitare électrique, un micro professionnel et tout un attirail informatique pour enregistrer les compositions. Des instruments qui se partagent l’espace avec ses effets personnels. Un studio monté sur un coup de tête pour pouvoir permettre à son artiste de continuer à chanter. "Elle était enceinte et pensait tout arrêter. Alors j’ai eu l’idée de faire un studio d’enregistrement à la maison afin qu’elle puisse continuer. Ce serait dommage qu’elle arrête uniquement parce qu’elle est enceinte. Elle a du talent" confie Bounty.La jeune femme qui dans une de ses chansons scande qu’elle "veut être une super woman", est dans la vraie vie une femme aux multiples casquettes et qui ne s’arrête jamais. Musicienne (elle joue de la guitare, du piano et un peu de batterie), autrice, chanteuse, elle organise également des ateliers parents / enfants une fois par mois, compte bien faire chanter les étudiants de l’université de Nanterre avec les professeurs lors d’une opération prévue début avril et met en place, avec le responsable d’un centre culturel de Rosny-sous-Bois, un collectif d’artiste afin de permettre aux jeunes de s’exprimer sur une scène mise à leur disposition.Des projets en série pour une jeune fille qui ne compte pas s’arrêter là ! Elle peaufine son tout premier EP, un mini-album avec des chansons qui n’ont rien à voir avec le rap. Un domaine dans lequel elle s’est fait connaître par son entourage. "Ce seront des chansons plus douces, tournées vers l’amour, avec une musique acoustique" dévoile Bounty. Son tout premier extrait baptisé "Echantillons" sortira en avril. Un mois plus tard en mai, les œuvres de sa protégée Kalala seront également sur un EP intitulé "Femme Brute".