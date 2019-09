Bavures

1000 tués par la police

Brésil : action controversée de la police dans une favela

Des membres présumés de gangs quittant la favela, la Cité de Dieu, pour la forêt voisine. Armés de fusils d'assaut et de bombes de camouflage, ils fuient la police militaire, entrée dans la favela, pour une énième offensive anti-drogue. Une police aguerrie qu'ils ne veulent plus affronter. La scène est courante depuis que le nouveau gouverneur de Rio, Wilson Witzel, a durci les mesures de sécurité.Mais cette politique semble s'accompagner de bavures. Les habitants de la Cité de Dieu, ont manifesté silencieusement après plusieurs drames violents, dans la favela. Récemment un maçon, puis un garçon de 12 ans, ont été abattus par des balles perdues. Des membres de la famille de l'enfant, des militants pacifistes, et des médias, ont mis en cause la police.De fait, les forces de l'ordre ne font plus de quartier à Rio : elles ont abattu plus de 1000 personnes, depuis l'arrivée du gouverneur, au début de l'année…