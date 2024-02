"C'est à la tête du client" : en Guyane, les excès du 100% contrôle à l'aéroport

Pour Cécile, c'est la fin d'un calvaire. Il y a quelques jours, c'est à l'aéroport Félix Eboué qu'elle et sa fille ont été prises à partie lors d'un contrôle de police. Toutes une série de questions sont posées à Cécile sur le motif de son séjour en Guyane. Un contrôle d'urine est effectué.

En l'espace de quelques longues minutes et sans aucun autre examen médical, la sanction tombe : elle ne pourra pas prendre son avion car elle est accusée d'être positive à la cocaïne.

Sur l'arrêté que j'ai lu quatre heures après, il y avait marqué que j'avais une attitude qui relevait d'une agitation et que je me comportais comme si j'avais ingéré des choses illicites dans mon corps. Et à la fin, il y avait la croix pour dire que je participais à un trafic de cocaïne sur l'Hexagone. C'est de l'injustice, c'est à la tête du client. Ils ont décide de bousiller la vie de la personne, ils la bousillent.