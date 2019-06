Cafouillage au ministère : le Brevet des collèges finalement reporté à La Réunion et Mayotte

➡️ DNB 2019 -- Les épreuves écrites du diplôme national brevet reportées aux 1er juillet et 2 juillet également pour l’académie de La Réunion. Le calendrier des corrections et de la publication des résultats (10 juillet à 16h) reste inchangé ainsi que l’ordre des épreuves. pic.twitter.com/Dhn1QmkvQU — Académie La Réunion (@academiereunion) 25 juin 2019

Report pour La Réunion et Mayotte

Le ministère de l'Education revient sur sa décision. Lundi 24 juin, en conférence de presse, le ministre Jean-Michel Blanquer annonçait que face à la canicule, les élèves de l'Hexagone passeraient leur brevet des collèges lundi 1er et mardi 2 juillet, et non ce jeudi et ce vendredi comme initialement prévu. Le ministre affirmait alors : "ce report vaut pour la France hexagonale mais ne vaut pas pour l'outre-mer ou l'ensemble des circonstances de passation du brevet restent évidement inchangées".Ce mardi 25 juin au matin, revirement de situation. Par communiqué, le ministère de l'Education affirme que La Réunion et Mayotte composeront finalement en décalé comme dans l'Hexagone, lundi et mardi prochain.Au ministère, une source contactée par La1ere.fr avoue que le bureau des examens s'est "emmêlé les pinceaux dans l'urgence de la situation" et plaide "l'erreur humaine" pour justifier ce cafouillage.Comme pour le bac, les élèves de La Réunion et de Mayotte composeront donc les mêmes jours que les élèves de métropole avec deux heures de décalage.