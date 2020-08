Candidate évincée de Miss Guadeloupe : "Nous avons appliqué le règlement", répond Sylvie Tellier

L'affaire fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Une candidate à l'élection de Miss Guadeloupe a été écartée de la compétition pour avoir posé sein nu, dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. "Nous avons appliqué le règlement", estime la présidente de la société Miss France.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

Sylvie Tellier inflexible

Le comité Miss Guadeloupe a reçu une dénonciation concernant les photos de cette jeune femme. Et même s'il est évident que ces photos n'ont rien d'obscène ou d'érotique, nous avons appliqué le règlement (qui impose aux jeunes femmes de n'avoir jamais posé dénudées, ndlr) pour éviter toute procédure à l'encontre de l'association de Guadeloupe. Sylvie tellier

Protestation de l'association Projet Amazones

Le règlement, tout le règlement, rien que le règlement. C'est la réponse de la présidente de la société Miss France, Sylvie Tellier, face au tollé que suscite l'éviction d'Anaelle Guimbi, 20 ans . Candidate au concours de Miss Guadeloupe 2020, elle a été écartée de la compétition qui se tenait vendredi soir pour avoir posé sein nu, même si la jeune femme a expliqué que ces photos avaient été prises dans le cadre d'une campagne pour la lutte contre le cancer du sein.Inflexible, dans un entretien à l'AFP, Sylvie Tellier justifie cette éviction :Sylvie Tellier s'est dite "désolée et attristée de cette situation" et a dénoncé "une société de la dénonciation" où "tout va trop vite", y compris des "accusations mensongères de racisme sur les réseaux sociaux" car "il est évident que cette jeune femme n'a pas participé à des photos vulgaires" et que la "cause est belle". Mais "on ne peut pas faire d'exception", dit-elle.L'association projet Amazones qui avait piloté cette campagne contre le cancer, s'est dite, dans une lettre adressée au comité Miss France, "déçue et surprise" de cette éviction, demandant la réintégration d'Anaelle Guimbi dans le concours.La demande est restée sans réponse, l'élection de Miss Guadeloupe s'est déroulée vendredi soir, sans Anaëlle Guimbi. Miss Guadeloupe 2020 est Kenza Andreze-Louison, âgée de 20 ans.