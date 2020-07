Cette saison de la websérie documentaire d'Irvin Anneix, réalisée via les réseaux sociaux, propose des capsules temporelles, sortes de bouteilles à la mer du web 2.0. Vingt jeunes Ultramarins, de 15 à 25 ans, de cinq territoires différents, se confient face caméra à leur moi du futur dans 10 ans.

Un partage émouvant

Une archive du présent

Une nouvelle narration

Qu'ils viennent de Saint-Pierre et Miquelon, de Polynésie, de Mayotte, de Martinique ou de La Réunion, tous jouent le jeu de la sincérité. Seul, dans un lieu intime et face caméra, chacun(e) se confie et raconte sa vision de la vie, ses peurs du futur, ses espoirs.Retrouvez l'ensemble des capsules de la saison 2 en exclusivité sur Outre-mer la 1ère, en cliquant sur le lien : Cher futur moi - Outre-mer Ce voyage dans le temps, n'est pas un exercice facile. Il faut du courage. Les jeunes se racontent, nous livrent une part de leur intimité. Ces messages sont parfois droles, parfois durs. Très personnels, leur sincérité nous touche. Ce partage reflète les désirs et les questionnements des adolescents face à leur avenir. Ils espèrent tous que dans dix ans, ils seront plus proches de leurs rêves. Ces confidences cristallisent leurs incertitudes, car rien n'est encore fait. Cet exercice est aussi une façon de s'accepter tels qu'ils sont, de s'affirmer. Il se dégage de cette websérie une vérité, une parole libre qui documente l’adolescence de l’intérieur, loin des clichés que l’on a sur cet âge.Tous ces témoignages regroupés forment une empreinte du présent, un portrait de la jeunesse française et plus précisemment d'une génération de jeunes Ultramarins. Réalisées entre février et juin 2020, ces capsules témoignent de ce temps si particulier, que nous vivons cette année, marqué par la pandémie Covid-19. Le confinement, le déconfinement ainsi que les mesures de quatorzaine mises en place lors de voyages aériens sont évoqués.Irvin Anneix, artiste multimédia, travaille de manière collaborative. Ses projets sont réalisés main dans la main avec le public adolescent. Il a développé un processus de création unique, qui passe par l’utilisation des réseaux sociaux et la création de communautés virtuelles. La narration de soi passe par le visuel et la socialisation de l'image. Ces capsules de dialogue entre un moi présent et un moi futur créent un nouveau mode de narration. Cette collection de paroles intimes se transforme en "nous".La saison 1 est diffusée depuis septembre 2019 sur la chaîne YouTube du projet