Choqué par l’incident raciste lors du match PSG-Basaksehir, les Ultramarins réagissent

Les réactions des politiques et sportifs ultramarins sont nombreuses au lendemain du match qui opposait le PSG à l’Istanbul Basaksehir. La rencontre a été interrompue suite aux accusations de racisme à l’encontre d’un arbitre.

Inès de Rousiers et Mohamed Errami •

📹 Voici la séquence de qu'il s'est passé ce soir, du carton rouge à Pierre Webo aux explications des arbitres, sous-titrée intégralement 👇#PSGIBFK #RMCChampions #UCL pic.twitter.com/4ZiOdvpPcz — RMC Sport (@RMCsport) December 8, 2020



"Respect", "Exemplaire"

✊🏾 NO TO RACISM ❌



Une décision courageuse de la part des joueurs hier. Le racisme n’a sa place nulle part. Restons unis. 🙏🏾 #PSGIBFK pic.twitter.com/TRd3MFgTwf — Wendie Renard (@WRenard) December 9, 2020

Le racisme n’a pas sa place dans le football. Respect pour la réaction des joueurs sur le terrain #Notoracism ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 #Webo — Jean-Clair Todibo (@jctodibo) December 8, 2020

Je n’oserai pas dire que l’arbitre est raciste. Mais il a tenu des propos qui peuvent heurter.

-Mathias Coureur

Ecoutez sa réaction au micro d’Alain ROSALIE :

Une très belle réaction des joueurs du @PSG_inside et de ceux d’ @ibfk2014 face à des propos inacceptables. #PSGIBFK Le racisme n’a sa place nulle part. https://t.co/igXRzp9ytk — Audrey PULVAR (@AudreyPulvar) December 8, 2020

Belle réaction solidaire des joeurs. Sur tous les terrains, le racisme doit être combattu pour ce qu’il est: un délit pénal qui ne constituera jamais une opinion !!! https://t.co/1v7tP1YBJh — Valentin Narbonnais (@v_narbonnais) December 9, 2020

Je salue les joueurs du PSG et du Basaksehir qui, en quittant le terrain suite à des propos racistes tenus par le quatrième arbitre de ce match de la ligue des champions, ont écrit une nouvelle page de l’histoire de la lutte contre le racisme. — Serge LETCHIMY (@SergeLetchimy) December 9, 2020

Non monsieur l’arbitre ! »Negro ? » Il faut cesser cette propension à l’outrage raciste et homophobe dans le sport. Magnifique réaction collective et solidaire des joueurs. Moment historique mais seules les réactions de ce niveau ont fait avancer la cause. pic.twitter.com/KEYOaxUPV8 — Catherine CONCONNE (@CConconne) December 9, 2020

La lutte contre le racisme dans le football doit embarquer tout le monde, à commencer par les joueurs. C’est pour cela que #PSGIBFK fera date - il faut à ce titre saluer la réaction exemplaire en solidarité des joueurs du @PSG_inside #Notoracism pic.twitter.com/ihaWC2WSzY — Richard Bouigue (@RichardBouigue) December 8, 2020

Mardi 8 décembre, footballeurs turcs et français, ont quitté la pelouse comme un seul homme, au bout de 14 minutes de jeu seulement, après qu’un arbitre a été accusé de racisme.Pour parler de Pierre Achille Webo, adjoint du coach de Basaksehir, l’arbitre le désigne par sa couleur de peau et la phrase résonne dans le stade qui abrite le match à huis clos. Rapidement les esprits s'échauffent : “Pourquoi il a dit “negro” ?”, réagit vivement Pierre Achille Webo.La formation turque et les Parisiens reprochent au quatrième arbitre l’utilisation d’un terme raciste. Demba Ba, l’attaquant remplaçant du Basaksehir s’adresse à l’arbitre par ces mots : “quand vous parlez d’un homme blanc, vous dites “cet homme”, “pas cet homme blanc”. Pourquoi le fait vous avec un homme noir ?”.Le natif de la région parisienne Demba Ba, a alors incité ses partenaires à regagner les vestiaires. Choquée et en signe de protestation, l’équipe turque refuse de reprendre le match et quitte le terrain, suivie de près par les joueurs du PSG.Un mouvement solidaire salué sur les réseaux sociaux où les hashtags “no to racism” se multiplient. “Le racisme n’a sa place nulle part. Restons unis”, a ainsi réagi Wendie Renard qui salue une “décision courageuse” de la part des joueurs. “Respect”, déclare quant à lui le Guyanais Jean-Clair Tidibo.Un incident qui n’est pas sans rappeler la réaction de Samuel Eto’o, joueur camerounais alors en poste au FC Barcelone, en 2006. Victime d’insultes racistes de la part du public, il avait voulu quitter le terrain. Sur Twitter, le joueur d’origine guadeloupéenne du PSG, Layvin Kurzawa, s’en souvient et partage son témoignage, tiré du documentaire “Je ne suis pas un singe” (2019) sur le racisme dans le monde du football, réalisé par le Guadeloupéen Olivier Dacourt.“Je suis très content de ce qu’a fait l’ensemble des joueurs (...) C’est très bien que ça arrive pour la communauté noire”, réagit le Martiniquais Mathias Coureur, meilleur buteur français d'Europe.Côté politique, l’indignation est également présente. Audrey Pulvar, adjointe martiniquaise à la mairie de Paris, dénonce ainsi des “propos inacceptables”.“Non monsieur l’arbitre ! “Negro ?” Il faut cesser cette propension à l’outrage raciste et homophobe dans le sport”, s’indigne de son côté la sénatrice de la Martinique Catherine Conconne sur les résaux, saluant la réaction des joueurs qu’elle qualifie de “moment historique”.Le match opposant le PSG à Istanbul Basaksehir reprendra ce mercredi soir, à 18h55.