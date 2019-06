Cinq choses que vous ne savez (peut-être) pas sur les Outre-mer

Les derniers rois de France vivent à Wallis-et-Futuna

© GOOGLE MAPS

© JODY AMIET / AFP Maripasoula

© STEPHANE FRANCES / ONLYFRANCE.FR / ONLY WORLD / Only France Un avion s'apprête à atterrir sur la piste de l'aéroport international Princess Juliana à Saint-Martin.

Depuis le peuplement de Wallis-et-Futuna entre 1300 et 800 avant notre ère, des rois sont en place dans ce territoire du Pacifique situé à 22 000 km de Paris. L'archipel rassemble plus de 11 000 habitants. Wallis et Futuna est aujourd'hui divisé en trois royaumes : Uvea sur l'île de Wallis, Sigave et Alo sur l'île de Futuna.La transmission du pouvoir n'est pas héréditaire mais "tournante". Les souverains sont choisis par les grandes familles royales (aristocratiques) après discussions. S'il déçoit, le roi peut être remplacé. Les crises dynastiques sont fréquentes. Au royaume d'Uvea sur l'île de Wallis, depuis 2016, deux rois se disputent le pouvoir, bien que l'Etat ait reconnu officiellement Patalione Kanimoa. A Futuna, Eufenio Takala Keleta'ona est le roi de Sigave et Tuiagaifo Lino Leleivai, roi d'Alo.Premier ministre de 1976 à 1981, Raymond Barre est né le 12 avril 1924, à Saint-Denis de La Réunion. La famille Barre vit dans l'île depuis 1843, et Raymond Barre y passe toute son enfance. Il est ensuite scolarisé au lycée Leconte de Lisle où étudient également les frères Vergès, Paul et Jacques. Raymond Barre prend le bateau pour Paris en janvier 1946. En 1978, Raymond Barre, Premier ministre, vient en visite à La Réunion, où vivent toujours sa mère et sa grand-mère.Les Outre-mer, ce n'est pas toujours synonyme de soleil et de plages de sable fin. L'archipel de Saint-Pierre et Miquelon est situé au large du Canada, à 1 220 km de Montréal et à 4 750 km de Paris. La température moyenne annuelle est de 5,3 degrés. Le maximum est d'environ 18 degrés en août et le minimum de… -4 degrés en février.Situé à la croisée du courant froid du Labrador, du Gulf Stream et des masses d’air polaire continental, l’archipel de St Pierre et Miquelon vit sous un climat subarctique, entre vent, pluie et brume. Un climat qui ressemble à celui de l'Islande ou de la Norvège, alors que l'archipel est à la même latitude que… Nantes !Nichée au cœur de la forêt amazonienne, Maripasoula s'étend sur une superficie de … 18 360 m2, soit deux fois et demi la région Ile-de-France. Elle est la plus grande commune de France devant deux autres villes guyanaises : Régina (12 130km2) et Camopi (10 030 km2). Située sur le fleuve Maroni, Maripasoula est une commune frontalière du Suriname et du Brésil. Près de 12 000 personnes y vivent et c'est d'ailleurs la commune la moins densément peuplée de France : 99,9 % de sa surface est occupée par la forêt amazonienne. Maripasoula est aussi une des villes les plus isolées de Guyane et même de France. Le fleuve est la seule voie d'accès. Voitures, vivres et carburant arrivent à Maripasoula en pirogue.Une des pistes d'atterrissage les plus spectaculaires au monde se trouve à l'aéroport international Princess Juliana, à Saint-Martin. Elle est située dans la partie néerlandaise de l’île, mais l'aéroport dessert aussi la partie française où l'aéroport de Grand-Case Espérance est de plus petite taille et destiné à des dessertes locales.La piste d'atterrissage est située juste au bord de l'eau. De gros avions atterrissent à quelques mètres de la plage Maho et passent juste au-dessus des têtes de touristes en maillots de bain. Des scènes d'atterrissages hallucinantes sont ainsi visibles sur internet. Le cadre insolite fait aussi la joie des instagrameurs qui n'hésitent pas à poster la photo d'eux sous l'avion.