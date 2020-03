Coronavirus et confinement : témoignages d’enfants dans l'Hexagone

Dans l'Hexagone, depuis lundi 17 mars tous les établissements scolaires sont fermés, jusqu’à nouvel ordre. Les enfants sont priés de rester à la maison pour faire leurs devoirs. Comment vivent-ils cette situation ? Paroles d’enfants.



Tiyah, 6 ans en grande section de maternelle

Je préfère être à l’école, car on apprend des trucs et on compte.

Maël 10 ans, CM1

Faire ses devoirs à la maison c’est plus facile. Pour les devoirs de géographie par exemple, je vais regarder la carte sur internet, ce que je ne peux pas faire à l’école.

Elia, 11 ans 6ème

A l’école on a davantage de règles. On a une heure pour travailler quelque chose, après on ne peut plus changer. Tandis qu'à la maison on peut !

Julien 12 ans, 5ème

A mon avis, on va rester confiné jusqu’à fin avril au moins. J’aurais préféré passer ce moment chez mes grands-parents en Martinique. Au moins là-bas, il y a la mer.

L’annonce de la fermeture des crèches, établissements scolaires, et universités a été faite à la télé lors d’une allocution du président de la République, le jeudi 12 mars. Une déclaration suivie par des millions de téléspectateurs. Parmi eux des enfants, qui à l’annonce de la fermeture des écoles, étaient ravis. Mais cette fermeture n'ont rien à voir avec des vacances scolaires. Les enfants reçoivent régulièrement des devoirs de la part de leurs enseignants.Depuis lundi, la classe de Tiyah a totalement changé. Elle n’est plus assise à côté d’une autre élève, et n’échange plus avec sa maîtresse. Ne plus parler avec son institutrice est ce qui la dérange le plus.Tiyah doit alors composer avec son papa. Un chef d’entreprise guadeloupéen qui n’applique pas les mêmes méthodes que sa maîtresse. Une autre approche que Tiyah accepte malgré tout. Elle profite de son confinement pour jouer dans sa chambre avec son frère, dessiner, et passer plus de temps avec ses parents. "On n’a pas le droit de sortir, à cause du coronavirus" explique-t-elle. La seule sortie encore possible pour elle c'est dans le jardin de la propriété familiale : "il y a même un trampoline" précise-t-elle !Plus d’école, et plus de contraintes horaires. Maël est ravi de pouvoir rester à la maison. Mais il sait que ce ne sont pas des vacances. "Je déjeune et je fais mes devoirs. Des maths, du français, de la géographie, plusieurs matières". Maël, contrairement à sa sœur Tiyah, est content de ne pas travailler avec sa maîtresse.Maël travaille le matin et parfois l’après-midi. Mais il préfère avoir d’autres occupations après le déjeuner . "Soit je joue, soit je regarde des trucs sur ma tablette, je parle avec mes copains sur la play (une console de jeu, NDLR)". Il a presque toute sa classe en ami sur sa console de jeu. Un mal pour un bien car ne plus avoir de contact physique avec ses amis lui manque. Rester à la maison plus de deux semaines sera beaucoup trop long à son goût :"On va commencer à s’ennuyer" dit-il.C’est une période de confinement où la liberté peut être de mise, du moins en ce qui concerne le travail.Mais la situation trouve vite ses limites. En passant par « pronote » le logiciel de vie scolaire, les explications nécessaires des professeurs n’existent pas. "Là il faut être très très concentré pour ne pas se tromper ! Cela nous prend beaucoup plus de temps".Pour bien comprendre les exercices demandés, elle n’hésite pas à solliciter sa mère ou son père qui sont en télétravail. Fort heureusement, la jeune adolescente peut se dégourdir les jambes, avec ses parents, devant la maison : "on n’a pas le droit de sortir très loin". Pour s’évader, comme beaucoup de jeunes de son âge, Elia va sur les réseaux sociaux et discute avec ses copines, via son smartphone. Ces jours de confinement lui permettent aussi de mieux maitriser les outils informatiques.A l’annonce de la fermeture des établissements scolaires, une joie immense a illuminé le visage de Julien. Mais au 4ème jour de confinement, l’euphorie a totalement disparu. Le temps d’écran autorisé sur son smartphone et sa tablette, est limité, la télé autorisée seulement en fin de journée, les horaires du réveil et du coucher sont restés les mêmes. Quant aux devoirs, ils se sont multipliés. "On nous donne beaucoup trop de devoirs ! Au collège on pouvait dormir pendant le cours, ou parler, rester dans notre imagination, alors que là on est obligé de travailler. Quand tu as une maman comme moi qui vérifie tes devoirs, tu es obligé de bien travailler" se désole Julien.Il s’adonne tout de même à sa passion, le dessin, et converse par texto avec ses copains. Des copains qu’il ne reverra pas tout de suite, selon lui.