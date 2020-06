Coronavirus : une maître d’hôtel guadeloupéenne dans une situation difficile

Mélissandre et son mari David font leurs comptes pour le mois à venir



Mélissande, originaire de Guadeloupe, est maître d’hôtel dans l’Hexagone depuis une vingtaine d’années. La crise sanitaire liée au coronavirus a complètement gelé son activité. Sa situation ainsi que celle de son mari et ses trois enfants est de plus en plus difficile.

