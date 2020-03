Coronavirus : en région parisienne, l'association Nous Vous Îles reste sur le qui-vive

Comme tout le monde, l'association solidaire francilienne "Nous Vous Iles" a été obligée de mettre ses activités en sommeil. Néanmoins, elle assure une veille pour ses adhérents personnes âgées, et de façon plus générale pour les autres associations de Choisy-le-roi (94).

Louis Otvas •

Tous les derniers dimanches de chaque mois, nous récoltons les dons de nourriture et de vêtements. Puis nous les donnons à Emmaüs, la Croix-Rouge ou la fondation d'Auteuil qui se trouve juste à côté de chez nous.

Aide aux personnes âgées

Vente en ligne pour soutenir

On explique aux clients qu'ils ne seront livrés qu'après l'épidémie. Mais en achetant maintenant, ils permettent à ces indépendants, dont certains ne vivent que de la vente de leurs produits dans notre boutique, de s'en sortir. On y trouve de l'épicerie fine, des alcools, des jeux de société, des poupées noires, de la littérature, etc...

La boutique de l’Espace culturel Outre-mer "Nous, Vous, Iles" à Choisy-le-Roi. • ©PT ...

Au téléphone, on entend surtout ses deux enfants en bas âge. Lory Mc Gyver a commencé le confinement d'abord pour les garder. Ensuite, la fondatrice de Nous Vous Îles a décidé de fermer le local de son association à Choisy-le-roi "pour préserver la santé des bénévoles". "Nous venions juste d'ouvrir un autre local à Niort dans les Deux-Sèvres. Là aussi, nous avons été obligés de fermer".En revanche, l'association poursuit ses activités solidaires comme le don de vêtements et de denrées alimentaires. "Nous sommes comme un mini Emmaüs", explique Lory Mc Gyver.Dans sa ville, Nous Vous Îles a pignon sur rue. Elle fait partie du réseau d'associations locales qui viennent en aide aux personnes âgées. "Elles ont notre numéro. Elles savent qu'elles peuvent nous appeler pour les courses, si les services de la mairie sont débordés". Car sur les 37 bénévoles très actifs, 7 habitent Choisy-le-roi.En ces temps de confinement obligatoire, la chance de l'association est aussi que plusieurs de ses adhérents travaillent dans des professions dites utiles à la nation. A la RATP, à l' APHP ( Assistance Publique, Hôpitaux de Paris) ou encore dans la sécurité. "Ils en profitent pour faire les courses après leur boulot" reprend Lory. Comme son frère, gardien de nuit, "qui pense à rapporter les packs d'eau quand c'est nécessaire".Les cours de couture, d'artisanat, la vente sur place des produits faits maison ne sont plus possibles dans le local. Mais dans un souci de soutien avec les petits artisans et créateurs indépendants, Lory incite fortement à la vente en ligne.En 2015, lorsqu'elle a décidé de créer l'association, Lory Mc Gyver s'est associée avec onze autres membres pour acheter le local, histoire d'être autonomes.Alors pour l'aider à supporter les charges (ils ne reçoivent aucune subvention), l'association appelle à adhérer en avance ,à faire des dons ou à poursuivre les achats en ligne. Quant au lien social, il est maintenu grâce à un groupe WhatsApp. Un lien intergénérationnel même, l'âge des adhérents s'étalant de 15 à 82 ans.