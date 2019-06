Dans un premier long message publié sur son compte Instagram, la chanteuse Samaha Sam dénonce le racisme ordinaire en précisant que si "sur scène les gens m'autorisent la différence", dans la vie "mes cheveux gênèrent de l'admiration, mais aussi de la haine".



La chanteuse indique subir régulièrement des agressions racistes "des blancs, des arabes plus encore, des noirs aussi bizarrement... Ils rient de mes cheveux, gueulent “c’est les Jackson Five” en riant fort, se moquent, me traitent parfois de singe, m’accuse de porter une perruque."

Un ton très direct

Excédée, Samaha Sam a décidé de s'adresser à ces personnes sur un ton très direct : "J’encule tous ceux qui ont un problème avec ma négritude. J’encule tous ceux qui ont un problème avec la différence. Je ne rentrerai jamais dans vos rangs . Je ne me raidirai pas les cheveux, ni mettrai un voile pour avoir l’air “normale” et passer incognito." Samaha Sam s'adresse également aux victimes qui "subissent le racisme, l’homophobie, l’antisémitisme, la haine d’être habillé, maquillé ou de manger différemment, défendez vous, appelez les flics, dénoncez... ou apprenez à vous défendre. Même si ignorer est souvent la plus puissante des armes".



"Agissez"

Le post de Samaha Sam sur Instagram a reçu plusieurs milliers de réactions qui, visiblement, ont surpris la chanteuse elle-même. Dans un deuxième message, elle "remercie du fond du coeur" ceux qui lui ont adressé leur soutien. "Je ne m’attendais pas à ce que mon post voyage autant et parle tristement à tant de personnes. Moi qui suis intolérante à l’intolérance." Et la chanteuse de conclure en insistant à nouveau sur la nécessité de ne pas se laisser-faire: "agissez car j’ai terriblement peur du jour où les gens ne s’indigneront plus face à l’injustice."