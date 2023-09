Crise de l'eau à Mayotte : le gouvernement affrète un bateau pour acheminer 600 000 litres d'eau potable sur l'île

La précieuse cargaison, partie de La Réunion, est attendue sur l'île mercredi. Elle sera distribuée en priorité aux plus fragiles.

Jeanne Péru-Gelly •

Parti dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 septembre de La Réunion, un bateau transportant 600 000 litres d’eau potable est attendu au port de Longoni, à Mayotte, mercredi. Alors que la sécheresse fait rage dans le département et que le niveau des retenues collinaires est au plus bas, les autorités ont mis en place des tours d'eau drastiques : les habitants de Mayotte n'ont accès à l'eau du robinet qu'un jour sur trois.

La distribution se fera "avec le soutien de l'armée", indique le gouvernement. Elle concernera en priorité les "publics les plus fragiles", soit les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap ou touchées d’affections de longue durée et les plus de 65 ans.

Le ministère des Outre-mer précise que le convoi parti le 15 septembre est "un premier" bateau. La cargaison de 600 000 litres ne suffira pas à régler la crise : fin août, la préfecture estimait les besoins du département à plus de 40 000 m³ d’eau par jour, soit 40 000 000 litres.