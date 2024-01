Cyclone Belal à la Réunion : l’alerte violette, le niveau maximal, déclenchée sur l'île

La Réunion est passée en alerte violette ce lundi 15 janvier 2024 à 6 heures à l'approche de BELAL. Le phénomène poursuit son déplacement vers la Réunion. À 7 heures le cyclone tropical est à 85 kilomètres de la ville du Port. L'œil du cyclone tropical Belal s'apprête à aborder l'île par le nord-ouest, selon Météo France.

Jean-claude SAMYDE avec Réunion la 1ère •

L'alerte Violette a été déclenchée ce lundi à 6 heures (heure locale) 3 heures à Paris. Le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, a pris la parole lors d'une conférence de presse ce lundi à pour un point de la situation et a rappelé que l'alerte Violette entraînait une interdiction absolue de sortir pour la population mais aussi pour les services de secours. "Nous allons entrer dans le dur, la phase la plus active et la plus dangereuse de cet épisode cyclonique", a rappelé le préfet de La Réunion.

Le cyclone Belal "devrait directement impacter et traverser" l'île française de La Réunion dans l'océan Indien lundi 15 janvier avec "des vents extrêmes", selon les prévisions de Météo-France, sans toutefois "atteindre le stade de cyclone tropical intense".

À 7 heures le cyclone tropical est à 85 kilomètres de la ville du Port. L'œil du cyclone tropical Belal s'apprête à aborder l'île par le nord-ouest. Les vents de Belal pourraient dépasser les 200 km/h sur le littoral et plus de 250 km/h dans les hauteurs de l'île, et des vagues de 8 mètres en moyenne sont attendues, avec des vagues maximales de 12 à 15 mètres.

"Belal prend le chemin d’un cyclone qui pourrait marquer l’histoire de La Réunion", avait déclaré plus tôt Sébastien Langlade, responsable de la prévision à Météo-France La Réunion "Des vents destructeurs et dévastateurs qui peuvent occasionner de gros dégâts", a-t-il alerté.

Le point de la situation à 6 heures du matin

Réseau électrique, 3500 clients ont été coupés sur les secteurs de Langevin, du Tampon et la Saline.

Réseau d'eau, à Salazie dans le village d'Hell Bourg, 1 600 personnes sont impactées par des coupures.

Côté téléphonie fixe, 7 000 personnes en sont privées dans l'Ouest. 13 sites sont impactés par des coupures de leur relais de téléphonie mobile. "L'impact sur les réseaux est pour l'instant limité", constate Jérôme Filippini.

600 personnes sont actuellement hébergées dans les 161 centres d'hébergement de l'île, qui ne sont "pas saturés".

Depuis le début de la phase cyclonique, Sophie Arzal, la présidente du SDIS de La Réunion indique que les pompiers sont intervenus 345 fois, "qu'il s'agisse d'opérations courantes ou en lien direct avec le cyclone."

Pour l'instant, tout va bien. La nuit s'est bien passée pour nous. Belal n'a pas encore touché La Réunion de plein fouet. On passe à l'instant en alerte violette. Merci pour tous vos messages. pic.twitter.com/PafAObZ3zv — Julien Eyraud (@EyraudJulien) January 15, 2024

Le premier ministre, Gabriel Attal, s’est rendu dimanche à 19 heures au centre opérationnel de gestion de crise interministériel du ministère de l’intérieur à Paris, avec Gérald Darmanin, pour faire un point sur les opérations de prévention avant l’arrivée du cyclone, a fait savoir Matignon. "Mes pensées vont aux habitants de La Réunion confrontés à un terrible cyclone. Merci à tous nos agents publics sur le pont pour protéger nos concitoyens", a réagi sur X le chef du gouvernement après cette réunion.