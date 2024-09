Dans le cadre du projet "Ma classe aux Jeux", une centaine d'élèves ultramarins découvrent les Jeux Paralympiques

Plusieurs écoliers des Outre-mer allant du primaire au lycée participent en ce moment aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Dans le cadre du projet "Ma classe aux Jeux" soutenu par le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, ils étaient présents à l’Arena de Bercy ce lundi 2 septembre pour suivre les épreuves de basket fauteuil.

C’est dans la joie et la bonne humeur que la centaine de jeunes élèves ultramarins a assisté au match de basket fauteuil féminin entre les États-Unis et la Chine. Pour la plupart, ce voyage est une première hors de leur territoire, donc c’est la grande découverte. "J’ai fait mon premier voyage, j’ai pris le métro pour la première fois, j’ai fait beaucoup de photos, on s’est bien amusés", raconte Kenji, 9 ans, élève à l’école primaire Berteau Marie-Rose du Lorrain en Martinique.

Kenji et quelques-uns de ses camarades de l'école primaire Berteau Marie-Rose du Lorrain en Martinique. • ©Samuel Piqueur / France Télévisions

Ce voyage à Paris pour assister aux Jeux Paralympiques, c’est aussi l’occasion pour les jeunes écoliers ultramarins d'admirer des sports qu’ils regardent en général à la télévision. "C’est incroyable, tu n’y crois pas vraiment, confie Maelia, 10 ans, de la Martinique. Quand tu arrives ici, tu as l’impression d’être à la télé. Je regarde les Jeux à la télé tous les week-ends et je rêvais d’y aller et j’avais déjà prévenu ma mère qu’il fallait qu’elle m’amène à Los Angeles dans quatre ans." Pour d’autres, c’est l’émerveillement d'observer certains exploits. "Ça a l’air vraiment physique quand tu les vois soulever leur corps, pousser leur chaise, oui c’est vraiment impressionnant", dit Anavai du lycée de Taravao en Polynésie.

Vingt-quatre lycéens de la Polynésie sont présents aux Jeux Paralympiques. C'est la première fois que certains viennent à Paris. • ©Alexandra Solacroup / délégation de la Polynésie

Une expérience enrichissante

Dans ce voyage, les élèves sont accompagnés de dizaines d’enseignants et d’encadrants. Pour eux, ce projet "Ma classe aux Jeux" est une belle expérience offerte aux jeunes et même plus. "C’est une consécration, notre école vise toujours l’excellence et depuis plusieurs années, nous menons des actions autour des Jeux Olympiques dans notre circonscription du Marigot (en Martinique) donc là, c'était un bonheur et un rêve parce que les élèves ont pu vivre vraiment ce que c’étaient les Jeux. Ils ont vu la persévérance des para athlètes et ça, c’est un bon moteur pour leur apprentissage", estime Quennie Occolier, directrice de l’école primaire Berteau Marie-Rose du Lorrain en Martinique.

Des centaines de jeunes écoliers de la Martinique sont venus découvrir les épreuves paralympiques. Ici en photo les écoliers de l'école Ozanam à Fort-de-France • ©Samuel Piqueur / France Télévisions

Mais en plus de l’aspect pédagogique, venir assister aux Jeux Paralympiques est aussi une belle manière de montrer à ces jeunes que malgré les difficultés de la vie, on peut se surpasser. "On est dans une région où le français n’est pas beaucoup parlé, donc venir à l’école pour eux et apprendre le français c’est un handicap", note Mona Elbaz, professeure d’EPS au collège Paule Berthelot de Mana en Guyane.

Voir des gens qui peuvent faire beaucoup de choses malgré leur handicap, c’est une expérience unique pour eux. Mona Elbaz

Pour être retenues dans ce projet, les écoles ont dû déposer leur projet pédagogique sur la thématique des Jeux et mener un certain nombre de projets. "Pour nous, cette participation à ce projet répond à une logique, car notre lycée est labellisé 'Or génération 2024' et notre équipe de direction a impulsé plein de projets autour des valeurs des JO et des Jeux Paralympiques" prévient Alexandra Solacroup, professeure de lettre et d’histoire du lycée de Taravao. Seul établissement de Polynésie retenu par le programme "Ma classe aux Jeux", ce voyage est une expérience doublement enrichissante pour les jeunes lycéens. "C’est une opportunité de venir participer aux Jeux Paralympiques et au-delà pour certains qui n’ont jamais quitté la Polynésie, c’est une chance de venir dans la capitale", déclare Alexandra Solacroup.

De possibles futurs athlètes

Assister aux épreuves et voir les performances des para athlètes éveillent la curiosité des élèves. Ils s’interrogent et veulent comprendre le fonctionnement de certaines disciplines. "J’ai envie d’aller voir l’équitation parce que j’aime bien les chevaux et j’ai envie de voir comment les athlètes font pour monter et guider le cheval. Je n’ai pas bien compris comment ça fonctionnait", confie Naya, du collège Collège Paule Berthelot de Mana en Guyane.

Pour certains écoliers, être témoin du dépassement de soi de ces athlètes suscite chez eux des vocations. Certains s’imaginent déjà participer à des épreuves. "Je me verrais bien participer aux épreuves d’athlétisme", glisse Manon, de la Martinique. D’autres ressentent aussi des envies, comme Anavai du lycée de Taravao, mais avant, elle doit surmonter certaines de ses peurs. "Je suis trop renfermée", avoue-t-elle.

"En voyant tous ces athlètes, ça me donne envie de faire du volley-ball, du football, mais j’ai un peu trop honte. Anavai

En plus de découvrir plusieurs disciplines paralympiques, les différentes délégations auront un programme culturel riche, avec de nombreuses visites. Les lycéens polynésiens ont eux prévu de présenter un spectacle en guise de remerciements pour terminer leur séjour dans la capitale.