De l'hémicycle à la scène, connaissez-vous l'incroyable saga du clan Légitimus ?

De Darling à Pascal, le clan Légitimus a traversé l'histoire de la France du XXe siècle. Évoluant de l'archipel des petites Antilles à la prestigieuse Mostra de Venise, des bancs de l'Assemblée nationale aux cabarets et aux plateaux de cinéma, leur histoire est une véritable ode à la diversité et à la créativité et témoigne d'une destinée exceptionnelle.

Je suis l’héritier de personnalités exceptionnelles, je m’inscris dans une généalogie. Pascal Légitimus

Pascal Légitimus, du trio comique Les Inconnus, est probablement la personnalité la plus populaire du "clan Légitimus ". Mais comme s’en amuse son acolyte Bernard Campan, "y avait du monde, il n'était pas le premier ".

Le documentaire, Les Légitimus, une famille française, revient sur le parcours de cette famille singulière. Ancrés dans des valeurs fortes de générosité, de combat et de vitalité, les Légitimus ont tracé des trajectoires exceptionnelles.

De Joséphine Baker à Aimé Césaire, en passant par Arletty, Simone Signoret, Jean-Claude Brialy, Coluche et bien d'autres encore, l'histoire de la famille Légitimus se mêle à celle de destins extraordinaires qui ont marqué la France et les Antilles.



Le clan Légitimus s'est non seulement distingué dans l'univers du spectacle mais également engagé dans des domaines aussi divers que la politique et la musique.

Le patriarche

En tant que député, conseiller général et aussi maire de Pointe-à-Pitre, Hégésippe Jean Légitimus fut le fondateur éminent du mouvement socialiste en Guadeloupe. Parfois surnommé le "Spartacus noir" ou encore le "Jaurès noir", il laissa une empreinte indélébile sur la politique française au début du XXe siècle.

Hégésippe Légitimus, le patriarche • ©Bo Travail !

Étienne : un homme discret mais influent

Étienne, le fils d'Hégésippe, plus discret de nature que son père, participera à la création de plusieurs associations, comme le MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples) ou encore la LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme). Il épousera Darling qu'il a rencontrée dans un bal antillais. Ils formeront l'un des couples les plus glamours de la capitale.

Etienne et sa femme Darling • ©Bo Travail !

Darling

Marie Berthilde Paruta se fait d'abord un prénom "Darling" comme artiste de music-hall français dans les années 1930. Elle joua notamment dans la Revue nègre aux côtés de Joséphine Baker et Sidney Bechet. Darling a su transmettre le virus artistique à ses petits-fils, Samuel et Pascal. Chacun d'entre eux a connu une carrière remarquable, portant haut l'étendard familial sur les scènes du monde.



En 1983, Darling Légitimus obtient le prix d’interprétation féminine à la Mostra de Venise pour son rôle de M’man Tine dans le film "Rue Cases Nègres", réalisé par Euzhan Palcy.

Dans cette archive de l'émission "Les témoins d'Outre-mer", Pascal Légitimus parle de sa grand-mère comme un petit-fils.



Quand Daniel Picouly parlait de Darling Légitimus dans "Les témoins d'Outre-mer" • ©France Télévisions / Décembre 2019

Les Légitimus Brothers

Théo, Gésip, Gustave et Clément : les Légitimus Brothers • ©Bo Travail !

La musique est une dimension essentielle pour comprendre l’identité de cette famille. Elle est un fil rouge entre les générations. Les Légitimus Brothers, soit les quatre fils de Darling la mélomane, vont former un groupe qui dès la fin des années 50 va animer les nuits parisiennes.

Théo (à gauche) et Gésip ( à droite) • ©Bo Travail !

Théo , le père de Pascal était comédien. Comme sa mère Darling, il croisa sur les plateaux de cinéma les vedettes de l’époque : Arletty, Gabin, Signoret… Fait amusant, Théo joua parfois aux côtés de sa mère, Darling, dans des rôles où ils étaient mari et femme.





Musicien, acteur et journaliste, Gésip va, quant à lui combiner les deux sensibilités du clan Légitimus : le sens du spectacle impulsé par Darling et l’engagement initié par Hégésippe. Il devient le premier producteur noir français de radio et de télévision au milieu des années 60. Il rédige en 1981 le rapport Légitimus qui pointe l’absence quasi totale de représentation antillaise et plus largement noire dans les médias français. Ce rapport comptera - dans le cadre de la Loi Fillioud de 1982- dans la création de la Société Nationale de Programmes de Radio-Télévision d'Outre-mer (RFO). Il initie aussi Tropic FM, la première radio antillaise à Paris.

Un inconnu

Pascal, quant à lui, devient célèbre en tant que membre des Inconnus, un trio comique emblématique des années 90. Acteur, humoriste et réalisateur, il a marqué son époque par son humour irrésistible et son engagement dans le monde artistique.

En 1989, Les Inconnus reçoivent un prix lors de la cérémonie des Molières. Pascal délivre un message fort en citant Victor Schœlcher dans son discours de remerciement. Il rend autant hommage à l'abolitionniste qu'à son grand-père Etienne qui a œuvré pour l'entrée de celui-ci au Panthéon.

Les remerciements de Pascal Légitimus aux Molière en 1989 • ©Bo Travail !

Héritier de cet illustre nom, Samuel est l'un des petits enfants de Darling et Etienne. Il est comédien, humoriste et acteur de cinéma. Sa polyvalence artistique l'a propulsé sur le devant de la scène, séduisant un public diversifié par son talent et son charisme. Samuel poursuit le projet d’un théâtre noir porté par Darling et par Théo. Il est le fondateur du collectif James Baldwin.

Samuel, Pascal et leur illustre aïeul Hégésippe Légitimus • ©Bo Travail !

Ce documentaire met en lumière la destinée d'artistes exceptionnels qui, de génération en génération, se sont transmis le goût du spectacle, de la musique, du cinéma et ont contribué de manière significative à la scène culturelle française. À travers leurs trajectoires, c'est aussi l'histoire de la France et des Antilles.

