Décès de l’universitaire et ancien avocat martiniquais Philippe Saint-Cyr

L’ancien avocat, professeur d’université et militant politique Philippe Saint-Cyr s’est éteint à l’âge de 80 ans.

Guy Etienne •

Le monde universitaire et de la justice vient de perdre Phillipe Saint-Cyr. Docteur en droit, ex-avocat, ancien doyen de la faculté de droit et d’économie, puis président de l’UAG (Université des Antilles et de la Guyane), est décédé.

Ce militant politique qui était très proche du PPM (Parti Progressiste Martiniquais) était "un intellectuel rigoureux" se rappelle son entourage. Depuis sa retraite, Philippe Saint-Cyr intervenait ponctuellement sur la chaine privée Zouk TV. Il avait 80 ans