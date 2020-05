Réouverture des écoles : Emmanuel Macron préfère "plutôt une bonne rentrée qu'une rentrée en nombre"

Dans la course à obstacles vers le déconfinement du 11 mai, Emmanuel Macron était ce mardi 5 mai dans une école de Poissy dans les Yvelines pour tenter de lever les inquiétudes des maires chargés de préparer cette périlleuse rentrée. Le chef de l'Etat est intervenu en direct depuis cette école.

Outre-mer la 1ère •



Ses principales déclarations

Quel protocole ?

Le président a répondu aux questions des journalistes à la mi-journée. Et elles sont nombreuses devant les craintes des élus, particulièrement en région parisienne où la plupart refusent de réouvrir les écoles dès la semaine prochaine. Quelque 329 maires d'Ile-de-France, dont la maire PS de Paris Anne Hidalgo, ont écrit dimanche au chef de l'Etat pour lui demander de repousser la réouvertureà une date ultérieure, dénonçant un déconfinement "à marche forcée".Retrouvez l'intégralité de l'intervention du chef de l'Etat :►Après avoir rendu hommage à la mobilisation des enseignants durant la période de confinement, le chef de l'Etat a affirmé comprendre "l'angoisse et les questions des maires", concernant la réouverture des écoles.►"Mon objectif, c'est que tous les enfants qui ont besoin de revenir à l'école (...) puissent trouver une école ouverte avec un temps aménagé", indique Emmanuel Macron, qui poursuit : "Je veux plutôt une bonne rentrée qu'une rentrée en nombre".►"Au bout de ces trois semaines (de déconfinement), on verra si on a une remontée forte dans les urgences et on pourra voir si on maîtrise, si on peut rouvrir un peu plus ou au contraire fermer certaines zones d'activité", précise le chef de l'Etat.► Interrogé sur la possibilité, pour les Français, de partir en vacances cet été, Emmanuel Macron répond : "Il est trop tôt pour vous dire qu'on pourra avoir des vacances mais on va limiter les déplacements internationaux : on restera entre Européens, il faudra peut-être même réduire un peu plus. On saura début juin", indique-t-il. Regardez cet extrait :Un protocole sanitaire très strict doit encadrer la réouverture des écoles: lavage de mains à répétition, bureaux espacés d'au moins un mètre, port du masque obligatoire ou conseillé selon les circonstances... Un vrai casse-tête.Et si à Marseille, tout est prêt, selon son maire Jean-Claude Gaudin, c'est loin d'être le cas à la Guadeloupe où les élus ont voté pour un report de la rentrée à septembre.