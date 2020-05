Déconfinement : quand les écoles vont-elles rouvrir en Outre-mer ?

Le déconfinement débutera le 11 mai en France. À cette date, les établissements scolaires sont supposés rouvrir, pour acueillir les classes de grandes sections, CP et CM2. En Outre-mer, tous les territoires n’appliqueront pas les mesures à la même échelle.

Margot Hutton •

Certains élèves ont déjà repris le chemin de l’école

Retour à l'école en Nouvelle-Calédonie • ©La1ere

Retour à l'école à Saint-Pierre et Miquelon • ©La1ere

Retour à l'école à Wallis et Futuna • ©La1ere

Réouvertures… mais pas partout

Retour à l'école en Martinique • ©La1ere

Retour à l'école à La Réunion • ©La1ere

Retour à l'école en Polynésie • ©La1ere

Pas de retour à l’école pour l’instant

Retour à l'école en Guadeloupe • ©La1ere

Retour à l'école en Guyane • ©La1ere

Déconfinement reporté à Mayotte • ©La1ere

Quel protocole sanitaire les écoles doivent-elles respecter ? Les parents devront prendre la température des enfants tous les jours avant de les emmener à l'école.

L'arrivée des enfants se fera de manière échelonnée selon les classes.

Lavage des mains réguliers.

La distance d'au moins un mètre entre les personnes devra être respectée en tout temps. Cela s'applique aux élèves comme aux enseignants.

Il ne devra pas y avoir plus de 15 élèves par classe.

Les gestes barrière devront être appliqués en permanence.

En maternelle et au primaire, seuls les adultes devront porter un masque.

Les temps de récréation devront être décalés pour éviter que les élèves ne se croisent.

Les jeux de ballons et de contact sont interdits.

Les repas devront être pris dans les salles de classes autant que possible.

Les salles de classes devront être aérées régulièrement.

Le retour à l'école se fait sur le principe du volontariat.

Les écoles maternelles et élémentaires sont gérées par la commune. C’est donc aux maires de prendre la décision de rouvrir ces établissements scolaires ou non. Pour ce qui est des collèges et lycées, ils sont gérés respectivement par le département et par la région.La Nouvelle-Calédonie est le premier territoire français à avoir levé les mesures de confinement, le 20 avril dernier. La rentrée scolaire s’est faite de manière différée entre les provinces du Sud, des Îles et du Nord. Lundi 4 mai 2020, 90% des élèves étaient de retour à l’école.À Saint-Pierre et Miquelon, deuxième territoire à avoir déconfiné sa population depuis le 27 avril, la reprise des cours se fait différemment selon les niveaux. Les élèves du premier degré (maternelle et primaire) reprennent les cours le 5 mai et le second degré (collégiens et lycéens) le 6 mai.Wallis et Futuna n’a jamais confiné sa population, mais les élèves ont vu leurs vacances de printemps prolongées d’une semaine.L’association des maires de Martinique s’est réunie par visioconférence le 29 avril pour trancher sur la réouverture des écoles. Seule la commune de Case-Pilote a décidé d'ouvrir les classes. Les maires de Fort-de-France et de Saint-Esprit n'ont pas encore pris leur décision.À La Réunion, la rentrée est prévue le 18 mai, mais plusieurs communes ont fait le choix de ne pas rouvrir les écoles. Il s’agit de Saint-Joseph, Saint-Benoit, Bras-Panon, Saint-Philippe, Saint-André, le Tampon, Sainte-Marie, Saint-Paul, Le Port, la Plaine des Palmistes et Saint-Leu.La Polynésie, qui a entamé son déconfinement le 29 avril, ne va pas renvoyer ses élèves en classe le 11 mai, mais une semaine après. Comme pour ce que le gouvernement français a prévu, la reprise des cours en présentiel se fera sur la base du volontariat.En Guadeloupe, les maires ont voté le 4 mai pour une reprise des cours en septembre. Parmi les raisons évoquées pour repousser l’ouverture des classes : de nombreux établissements sont touchés par des coupures d’eau.L’association des maires de Guyane, réunie le 28 avril a voté une motion pour ne pas rouvrir les écoles le 11 mai. Les représentants de la société civile estimaient que les garanties sanitaires proposées par le gouvernement ne donnaient pas de bonnes conditions pour la reprise des cours. Les élus et le recteur doivent s’entendre sur les modalités de continuité pédagogique.À Mayotte, seul territoire d’Outre-mer classé en rouge sur la carte du déconfinement, l’école ne reprendra pas tout de suite, car le déconfinement est reporté. Le Premier ministre l’a annoncé devant les sénateurs le 4 mai, en justifiant cette décision par la circulation toujours active du virus. Un point de situation sera fait le 14 mai.