Découverte de la naissance d’un volcan sous-marin à l’Est de Mayotte

Peut-être un début d'explication. Un nouveau volcan sous-marin à l'Est de Mayotte a été découvert. "La découverte de ce volcan, situé à 50 km à l’est de l’île et à 3500 m de profondeur, permet de mieux comprendre les séismes constatés sur l'île depuis un an", écrivent dans un communiqué commun publié ce jeudi 16 mai les ministres de l'Intérieur, des Outremer, de l'Enseignements supérieur, de la recherche, et de la Transition écologique et solidaire. De nouvelles données scientifiques Depuis mai 2018, Mayotte connaît une succession d’épisodes sismiques. Des moyens scientifiques ont été mis en place ces derniers mois pour tenter de comprendre ce phénomène nouveau. "Une mission scientifique impliquant notamment la campagne océanographique réalisée par le navire Marion Dufresne (de retour à quai à Mayotte le 15 mai 2019) permet aujourd’hui d’apporter des éclaircissements majeurs sur ces épisodes", précise le gouvernement. Les dernières observations ont ainsi permis de découvrir la naissance d’un volcan sous-marin observée pour la première fois à 50 km de Petite-Terre.

Un volcan de 800m de hauteur "Le nouveau volcan est situé à 3 500 m de profondeur. Sa taille actuelle est évaluée à 800 m de hauteur avec une base de 4 à 5 km de diamètre", précise le communiqué du gouvernement. "Le panache de fluides volcaniques de 2 km de hauteur n’atteint pas la surface de l’eau. Les émanations de gaz constatées sur le littoral de Petite-Terre par la population sont, selon la mission, un signe habituel rencontré dans ce type d’activité volcanique et feront l’objet d’études spécifiques".

Les raisons des séismes à Mayotte L’instrumentation marine déployée devrait permettre de mieux localiser l’essaim sismique ressenti depuis 2018. Le gouvernement ajoute que "les scientifiques sont mobilisés pour traiter, analyser et interpréter la multitude de données acquises durant ces derniers mois".

Quels risques pour Mayotte ? Grâce à cette exploitation, le gouvernement veut aussi "évaluer les risques induits pour Mayotte en matière de risque sismique, risque volcanique et de tsunami". L'objectif est ainsi de "mettre en place les mesures d’anticipation adaptées". "Le déploiement des mesures nécessaires pour mieux caractériser et prévenir les risques que ce nouveau volcan pourrait présenter pour la population de Mayotte feront l’objet d’une information régulière", conclut le gouvernement dans son communiqué.