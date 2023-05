Démolition du bidonville Talus 2 à Mayotte : "Tout se déroule comme prévu" assure le préfet

Prévue le 25 avril dernier dans le cadre de l'opération Wuambushu à Mayotte, la destruction du Talus 2 avait été suspendue à la dernière minute. Elle a finalement débuté ce 22 mai au matin. Le préfet de Mayotte a annoncé à franceinfo que 162 habitats insalubres seront démolis ce lundi.

Outre-mer la 1ère avec franceinfo •

"Tout se déroule comme prévu", assure sur franceinfo le préfet de Mayotte Thierry Suquet, alors qu'a débuté ce lundi matin la démolition d'un vaste bidonville dans le cadre de l'opération Wuambushu. "Nous avons attaqué les démolitions, aujourd'hui on doit détruire 162 habitats insalubres", précise-t-il, soulignant la mise en place d'un dispositif de sécurité tout autour du secteur de Talus 2, ce que confirme l'équipe de Mayotte la 1ère présente sur place.

Au point mort depuis presque un mois après avoir été suspendue par la justice, l'opération Wuambushu commence réellement ce lundi matin. Objectif : détruire 10% des bidonvilles de l'île. Les explications sur place de Mayotte la 1ère.

"Le juge a validé à la fois l'insalubrité du secteur sur lequel nous intervenons et le fait que nous avions fait des propositions de relogement à toutes les familles qui y habitaient encore", indique Thierry Suquet, qui insiste sur l'aspect "dangereux pour la vie et la santé humaine" de ces habitats insalubres.

Un millier d'habitats ciblés

Cette reprise de l'opération, désormais autorisée par la justice, va se poursuivre sur plusieurs semaines. Sur les différents arrêtés déjà pris et ceux à venir, le préfet annonce "qu'un millier d'habitats insalubres sont identifiés" et seront concernés prochainement par des destructions. "On continuera en 2023, en 2024 : l'objectif, c'est de mettre fin à l'habitat insalubre à Mayotte" et de proposer aux habitants un accès au logement.

Concernant la lutte contre l'immigration illégale, le préfet reconnaît "qu'il y a une part d'évaporation et de gens qui quittent les bidonvilles sans être raccompagnés dans leur pays d'origine". Il rappelle "l'importance" de la destruction d'un bidonville comme Talus 2, qui permet selon lui qu'il n'y ait pas de réinstallation.

"Les liaisons maritimes avec les Comores ont repris, les éloignements par voie aérienne se poursuivent", a-t-il conclu soulignant qu'il s'agit "d'un travail de long terme".