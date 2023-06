Des agendas 100% créoles, conçus en Guyane

agendas et carnets

Partager :

"Pindjòkò", une entreprise "made in Guyane", créé des agendas en créole. Réunion, Martinique, Guadeloupe et Haïti ont aussi le leur. Le but : “valoriser la culture en passant par la langue”.

Vanessa Porphyre •

"Pindjòkò", une entreprise née de la volonté de mettre en valeur la culture guyanaise, dans toute sa diversité. Derrière ce concept se cache Loïs Pindard, un jeune homme qui a baigné dans un univers créolophone et qui a toujours voulu valoriser toutes les composantes multiculturelles de la société guyanaise. Mon père ne me parlait qu’en créole, à la maison. Il ne me répondait qu’en créole, très jeune, j’ai donc baigné dans ce bilinguisme omniprésent. Loïs Pindard fondateur de "Pindjòkò" Ajenda Lagwiyann • ©Pindjòkò Dès sa sortie, le concept de l'agenda Guyane, “Ajenda Lagwiyann”, a été plébiscité sur les réseaux sociaux et a suscité l'intérêt d’autres départements créolophones. Pour répondre à la demande, c’est tout un système de recrutement qui a été mis en place. Pour chaque département, les rédacteurs créolophones sont pour la plupart membre du jury du Capes créole, pour garantir leur niveau linguistique. Des personnes ressources, des chercheurs, des sociologues, sont sollicités pour les parties historiques. “ En Guyane, on parle par exemple des héros, des résistants, des panguis, à La Réunion, du maloya, chaque agenda, a ses particularités en plus d’être écrit en créole. Loïs Pindard Pindjòkò, ou comment valoriser la culture L’aventure "Pindjòkò" a débuté un peu par hasard en 2016, par de la traduction du créole guyanais au français, suivi d’un volet de formation avec des cours dispensés en créole. L'année suivante, en 2017, un calendrier voit le jour, entièrement en créole, avec des illustrations, des designs rappelant le patrimoine culturel guyanais. En 2018, "Pindjòkò" monte d’un cran et décide de se lancer dans les agendas 100% créole, avec un but affiché : la valorisation de la culture, par la langue et l’écrit. Lois Pindard créateur du concept pindjòkò • ©Guyane la 1ère Avec l’agenda, je pouvais mettre plus d’éléments. Ce qui m’intéresse, c'est de mettre en valeur notre richesse culturelle. Mettre en avant, les fondements de la culture, du territoire, que cela soit La Réunion ou la Guyane. Loïs Pindard Fondateur de Pindjòkò Se reconnecter avec sa culture Hector Poullet , écrivain, auteur, traducteur • ©@capture Hector Poullet est une référence en matière de créole antillais. On lui doit le premier dictionnaire créole-français avec Sylviane Telchid en 1984, de nombreuses traductions, de Jean de La Fontaine au “Grand Fossé” et la 25ème bande dessinée d’Astérix en collaboration avec Jean-Marc Rosier. Pour Hector Poullet, des agendas en créole, ce n’est pas nouveau, mais c’est important que la nouvelle génération se réapproprie sa culture. Selon lui, il faut être rigoureux sur l’écriture, la graphie, et les éléments qu’on met en lumière, et cette initiative a le mérite d’exister. Je fais tout pour que le créole devienne une langue internationale, cette langue, on l’a créée, on l’a fabriquée, avec notre sueur, notre sang. Une langue pour mieux se comprendre, qui nous est propre, qu’on continue à fabriquer et qui nous ressemble. Hector Poullet Auteur, traducteur, créolophone Hector Poullet poursuit son combat pour le créole. Il travaille actuellement sur un nouveau dictionnaire en ligne français-créole, avec Timalo l'artiste guadeloupéen créolophone, et Jean-Christophe Maillard, un créolophone qui vit à New-York.

Partager :