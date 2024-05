Deux nuits de mémoire et de musique à Paris : Kassav' rend hommage à Jacob Desvarieux

Après des concerts en Martinique et en Guadeloupe, Kassav' a poursuivi sa tournée "Sé'w nou enmé" à Paris. Deux concerts ont eu lieu samedi 18 mai à l'Accor Arena, suivis d'une performance à l'Adidas Arena ce dimanche 19 mai 2024. Cette série de concerts a été l'occasion de rendre un dernier hommage à Jacob Desvarieux, ancien musicien et membre incontournable du mythique groupe antillais, décédé en juillet 2021.

Jean-Claude Samyde et Carl Behary-Laul-Sirder •

Dans un Accor Arena plongé dans le noir, un portrait géant de Jacob Desvarieux est soudainement apparu, projeté sur la scène. Ce visage, ancré dans le cœur de tous les Antillais, a suscité une vague d'émotion parmi le public.

Ses chansons et son style unique ont marqué l'enfance de nombreux spectateurs présents ce samedi soir. La foule, venue en nombre, a exprimé son amour et sa reconnaissance en chantant à l'unisson et en sautant de joie, créant une atmosphère électrique.

Les hommages à Jacob Desvarieux, commencés au début de l'année 2024, ont atteint leur apogée hier soir. Pendant deux heures ininterrompues, les musiciens du groupe ont interprété les titres et les compositions de Jacob Desvarieux. Chaque note jouée et chaque parole chantée résonnaient comme un vibrant hommage à l'héritage musical du légendaire membre de Kassav'. Le public, transporté par l'émotion, a célébré la mémoire de Desvarieux, rendant cette soirée inoubliable pour tous les présents.

(Voir vidéo extrait concert du samedi 18 mai 2024 à Paris)

Après la Martinique et la Guadeloupe, Kassav' était en concert "Sé'w nou enmé" en hommage à Jacob Desvarieux les 18 mai 2024 à Paris. • ©Carl Behary-Laul-Sirder - Outremer la 1ere

Avec Jean-Philippe Marthély

Jean-Philippe Marthély a également honoré de sa présence l'hommage rendu à Jacob Desvarieux. Malgré les séquelles d'un accident vasculaire cérébral, le chanteur a tenu à monter sur scène, acclamé par un public en liesse. Sous une ovation émouvante, il a interprété avec passion la chanson emblématique "Sé wou nou enmen". L’atmosphère était à son apogée, chargée d’émotion et de gratitude, marquant un moment inoubliable pour tous les présents.

(Voir vidéo sur la présence de Jean-Philippe Marthély)

Jean-Philippe Marthély au concert hommage Jacob Desvarieux à Paris le 18 mai 2024 • ©Carl Behary-Laul-Sirder - Outremer la 1ere

Parmi les 15 musiciens présents sur scène, on note la présence de Patrice Hulman, qui assure le chant en remplacement de Jean-Philippe Marthély et de Karim Verger, qui a pris la relève de Jacob Desvarieux à la guitare.