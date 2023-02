Dimitri Payet en lice pour remporter le prix du plus beau but de 2022

À l’occasion de la remise du Prix Puskás, délivré le 27 février à Paris, la FIFA a dévoilé les noms des trois finalistes récompensant le but le plus beau de l’année 2022. Le Réunionnais, malgré une saison sous un nouveau statut de remplaçant, est en lice pour son incroyable demi-volée en quarts de finale de la Ligue Europa Conference. L'international français est en concurrence avec le Polonais Oleksy et le Brésilien Richarlison.

Lucas Dusart •

Le 7 avril dernier, lors d’un quart de finale de Ligue Europa Conférence (UEFA), le temps s’est arrêté pour les supporters marseillais. À 25 mètres des buts du PAOK Salonique, le Réunionnais reçoit une passe d’Under, sur corner. Ni une, ni deux, Dimitri Payet n’hésite à aucun instant et envoie une demi-volée dantesque du pied droit. Résultat, le voilà finaliste pour le plus beau but de l'année civile.

"C’est un but qui va compter"

D’une position à une trajectoire parfaite, le joueur né à Saint-Pierre ne cachait pas qu’il y ait un peu de réussite dans son geste... "C’est plus un geste de demi-volée qu’on tente à l’entraînement, mais je pense que ce soir-là, j’étais au bon endroit au bon moment et je l’ai prise comme il fallait" a déclaré le joueur de l'OM après le match.

Presque un clin d'œil au Prix Puskás, Dimitri Payet ajouta "je savoure, car c’est un but qui restera et c’est un but qui va compter surtout."

Sélection des finalistes du Prix Puskás

Le site de la FIFA détaille les critères de sélection et d'attribution de prix. Réparti entre les votes d'experts et de fans, le footballeur remportant le plus de points recevra le prix du plus beau but de l'année civile 2022. Les amoureux du foot se donnent donc rendez-vous le 27 février 2023 pour suivre la cérémonie qui précédera la remise du trophée.