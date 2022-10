REPLAY. Ansanm ansanm, émission spéciale en hommage à Mikaben

Mickael Benjamin, auteur, compositeur et producteur haïtien, plus connu sous le nom de Mikaben est mort à Paris en quittant la scène du concert de Carimi, le 15 octobre 2022. La 1ère se mobilise pour lui rendre hommage avec les radios de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Paris. (Re)écoutez ici l'émission spéciale.

Outre-mer la 1ère •

Quelques jours après la disparition brutale de Mikaben sur la scène parisienne de l'Accor Arena, Outre-mer la 1ère se mobilise pour saluer la mémoire de cet artiste. Avec des témoignages de ceux qui l’ont connu, ceux qui ont assisté à son dernier concert, et tous ceux qui souhaitent lui rendre un hommage. Une émission en multiplex animée par Yasser Bracat depuis la Guadeloupe, Tano Brassé en Guyane, Hubert Bornil en Martinique et Délia Coliné à Paris. Regardez notre clip hommage réalisé par Olivier Canneval avec la participation de Laurine Kâ-Dontevieux. Décédé sur scène le samedi 15 Octobre, Mikaben aura marqué la musique haïtienne. • ©Outre-mer la 1ère

