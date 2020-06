Disparition de Teuhi Teina Ronald, le plongeur tahitien du Grand bleu

Le Polynésien Teuhi Teina Ronald, connu pour son rôle dans le film Le Grand bleu de Luc Besson, s'est éteint à l'âge de 62 ans, près de Biarritz au Pays Basque. Tour à tour comédien, chanteur, sculpteur, il a consacré une grande partie de sa vie à la défense de la culture polynésienne.











Teuhi Teina Ronald sur le tournage du Grand bleu

La Polynésie pleure la disparition de celui qui était devenu, depuis sa participation au film Le Grand bleu de Luc Besson, la fierté de l'archipel. Pour l'anecdote, ce serait son ami le chanteur Carlos qui lui aurait proposé à l'époque de contacter Luc Besson.Comédien, romancier, chanteur, sculpteur... Teuhi Teina Ronald est un touche à tout, mais avec le talent. Il a consacré une grande partie de sa vie à la défense de la culture polynésienne et sa disparition a suscité de nombreuses réactions. "Le téléphone sonne sans arrêt à la maison", indique Lisa, sa fille, qui gardera le souvenir d'"un papa et d'un grand-père formidable, un amour de père pour qui la famille représentait absolument tout", indique-t-elle sobrement.Teuhi Teina Ronald comptait de très nombreux amis en Polynésie, au Pays Basque et ailleurs. Sur sa page Facebook, son ami, le photographe et artiste calédonien Timi Jarossay a fait part de sa profonde tristesse :"C'était un grand homme plein de qualité [...] Un homme de grande valeur. Il va beaucoup me manquer, mais aussi à beaucoup d'amis", indique-t-il dans un commentaire.A 17 ans seulement, Teuhi Teina Ronald avait quitté la Polynésie pour intégrer l'armée et l'Ecole Nationale des Sous-Officiers d'Active à Saint-Maixent dans les Deux-Sèvres, mais après quelques années à Paris, il décide de revenir en Polynésie, auprès de ses parents. C'est là qu'il rencontre sa femme, originaire du Pays Basque et qu'il décide de la suivre. Ensemble, ils s'installent près de Biarritz.Généreux, ouvert et charismatique, Teuhi Teina Ronald fédère et s'intègre très vite à sa nouvelle vie. "La culture, le rugby ou encore la présence d'une communauté polynésienne lui ont très vite permis de prendre ses repères", indique sa fille.Membre du théâtre du Versant à Biarritz, Teuhi Teina Ronald a notamment joué dans la pièce "Le Bambou noir", adaptée du roman de Jean-Marc Tera’ituatini et qui racontait l'ascension sociale, la chute et le bannissement d'un jeune peintre tahitien.Teuhi Teina Ronald était aussi un "homme de foi et de spiritualité". En 2016, il avait adressé sa prière et sa bénédiction au bateau "Trésors de Tahiti" qui participait au tour de France à la Voile. Regardez: