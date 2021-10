DOCU. Axelle Fanyo connaît la musique

La jeune soprano Axelle Fanyo chante depuis toujours, naturellement. Elle représente l'un des espoirs de l'art lyrique en France. Le portrait de la plus mélodieuse de "Mes copines ont du style !".

Le portail des Outre-mer vous propose une galerie de portraits de femmes des Outre-mer "Mes copines ont du style !" Des femmes libres qui ont choisi des chemins professionnels originaux, là où personne ne les attendait.

Chanteuse d'opéra

Axelle grandit en Seine-Saint-Denis, en banlieue, au son de la musique classique. Sa mère antillaise veut s'initier au violon et y emmène sa fille. Axelle apprend à manier l'archet sur l'instrument à cordes, à cinq ans. À 21 ans, la musicienne décide de se consacrer au chant lyrique. Le chant est omniprésent dans sa vie, plus qu'un métier c'est une façon de s'exprimer. Si elle se fâche, elle l'exprime en musique. Les mots "Patience et persévérance" sont tatouées sous son poignet, pour lui donner force et courage face aux nombreux refus et aux multiples obstacles d'un métier intransigeant.

Réalisation Julie Bonan d'après l'idée originale de Pénélope Richard

Production Axe Sud Productions

Durée : 6 min - Année 2021